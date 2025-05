Tri znaka koja su jako kritična prema svima, ali svoje mane ne primjećuju

Postoje ljudi koji imaju nevjerojatno oštro oko za tuđe propuste. Primijete kad je netko krivo sklopio rečenicu, obukao neusklađene boje ili zaboravio staviti zarez na pravo mjesto. Ali kad je riječ o njima samima? Tada su iznenada savršeni. Ili barem tako vjeruju.

U svijetu horoskopa, neki znakovi jednostavno vole komentirati, secirati, analizirati i kritizirati. Brzo uoče svaku manu kod drugih, ali kad im se nenametljivo spomene da bi možda i oni mogli malo pogledati vlastiti odraz u zrcalu, odgovaraju sa slatkim ignoriranjem. Ili još kojom kritikom, čisto da se tema skrene.

Djevica

Djevica vidi sve. I to stvarno sve. Od krivo složenih rečenica, preko neučinkovitog načina kuhanja riže, do toga kako netko drži kemijsku. Njezina potreba za redom, analizom i “ispravnošću” tjera je da komentira, iz najbolje namjere, naravno. No kada joj se uputi nježna kritika? Počinje argumentacija, opravdanje i obavezno: “Samo sam pokušavala pomoći”. Svoju samokritičnost koristi kad je riječ o poslu, ali kad se radi o osobnim manama, nekako joj stalno promaknu.

Lav

Lav zna što je najbolje. Za sve. I uvijek. Ako netko pogriješi, Lav će to primijetiti, pa makar se radilo o načinu na koji netko izgovara ime parfema. Ali kad njemu netko sugerira da možda nije u pravu, Lavovo dostojanstvo doživi lagani potres. On voli biti vođa, savjetodavac, stručnjak i teško prihvaća da i on može griješiti. Kritika? Samo ako dolazi s divljenjem i laganim klimanjem glavom. U suprotnom, nije valjana.

Strijelac

Strijelac je brutalan poštenjak. Uvijek će reći što misli, bez filtera i diplomacije. Sviđa mu se taj imidž “iskrenog do bola”, ali često zaboravi da i on ima poneki ćošak koji bi trebalo izbrusiti. Njegova kritika zna biti gruba, a kad mu se vrati istom mjerom, iznenadi se. Jer, zaboga, on to nije rekao zlobno, nego “iz zezancije”. Kad se radi o tuđim pogreškama, sve je kristalno jasno. Kad se radi o njegovima, to je već stvar osobnog stila, piše index.

