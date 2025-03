Tri horoskopska znaka koja prekidaju vezu odmah kad se pojavi prvi problem

Ljubav može biti predivna, sve dok sve ide glatko. Ali čim se pojavi prvi problem, nesporazum ili rečenica “moramo ozbiljno razgovarati”, ovi horoskopski znakovi instinktivno osjete potrebu za bijegom. Oni ne čekaju “popravit ćemo to”, njima je dovoljno da osjete da nešto nije savršeno i već razmišljaju kako to elegantno (ili ne baš) prekinuti, piše index.

Ovan

Ovan je impulzivan, nestrpljiv i ne voli stagnaciju. U vezi želi strast, uzbuđenje i osjećaj da sve ide naprijed. Prvi znak zastoja, prvi konflikt bez brzog rješenja – i već razmišlja: “Zašto gubim vrijeme?” Neće sjediti i analizirati gdje ste pogriješili. Neće čak ni raspraviti do kraja. Ovan će reći: “Zaslužujem bolje” i otići, pa makar se sutradan pitao je li možda ipak prebrzo presjekao.

Vaga

Iako Vage vole ljubav i ideju veze, jako teško podnose konflikte. Kad dođe do problema, njihova prva reakcija često je povlačenje. Umjesto da se suoče, razmisle i razgovaraju, Vage će u sebi vagati sve opcije, preispitivati svaki detalj, a onda se jednostavno distancirati. Njihov prekid zna doći tiho, kao da više niste sigurni jeste li još u vezi ili ne. One to zovu “traženje mira”, ali za drugu stranu to često znači – kraj bez objašnjenja.

Riba

Ribe su osjetljive i emotivne i često imaju svojevrsnu idealiziranu sliku ljubavi. Kad se ta slika razbije – kad stvari postanu grube, komplicirane ili samo previše realne, Ribe se povuku u svoj svijet. Njihov način prekida zna biti tih, tužan i prepun osjećaja, ali često brz. Mogu nestati gotovo neprimjetno, s porukom tipa: “Zaslužuješ nekog tko će te voljeti bolje”. A onda slušaju tužne pjesme tri tjedna dok razmišljaju jesu li pogriješile.

