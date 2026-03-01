Novi udar Irana na Izrael. Britanija, Francuska i Njemačka pred uključivanjem u sukob

Ključne informacije:

Trump: Osvetit ćemo svoje mrtve vojnike. Iranski domoljubi, vratite svoju zemlju. Amerika je uz vas

Starmer: Ujedinjeno Kraljevstvo prihvatilo američki zahtjev za korištenje vojnih baza

Britanija, Francuska i Njemačka: Mogli bismo poduzeti nužne mjere protiv Irana

Pogođena je bolnica u Teheranu

Počeo novi iranski udar na Izrael, uzbune diljem zemlje

Emirati zatvaraju ambasadu u Teheranu

Iranska revolucionarna garda: Ubili smo i ranili 560 američkih vojnika

Trump: Iran želi pregovarati, pristao sam

Iran: Pogodili smo USS Abraham Lincoln. SAD: Niste bili ni blizu

Tankeri ne plove kroz Hormuški tjesnac

Ubijen Mahmud Ahmadinedžad?

Tone tanker u Hormuškom tjesnacu. Iran: Da, mi smo ga napali

Žestok iranski napad na izraelski grad Beit Šemeš: Devet mrtvih, 30 ranjenih

Iran pokrenuo novi val napada na Zaljevske zemlje

Iran: Danas ćemo pogoditi SAD i Izrael silom kakvu nikad prije nisu iskusili

Nove eksplozije u Teheranu

Izrael: Pokrenuli smo široki val napada na srce Teherana

Ubijen je šef iranske vojske Abdolrahim Mousav

IRGC obećao osvetiti ajatolahovu smrt: “Odgovor će biti zastrašujuć”

Trump odgovorio Iranu: BOLJE VAM JE DA TO NE RADITE. UZVRATIT ĆEMO NEVIĐENOM SILOM

Broj poginulih u napadu na školu u Iranu porastao na 118

Iranska televizija: Ajatolah je mrtav

Revolucionarna garda:Kreće Najrazornija operacija u povijesti

Iranski državni mediji potvrdili su smrt zapovjednika kopnenih snaga i ključnog savjetnika vrhovnog vođe

Vijest o Hameneijevoj smrti izazvala je slavlje, ali i suze na ulicama Teherana,piše Index

