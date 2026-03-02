Španija zabranila američkim avionima korištenje svojih vojnih baza za napade na Iran

Ministar vanjskih poslova Španije Jose Manuel Albares rekao je da ova zemlja neće dozvoliti da se njene vojne baze, kojima zajednički upravljaju SAD i Španija, ali su pod španskim suverenitetom, koriste za napade na Iran.Velika Britanija je u početku također odbila dozvoliti korištenje svojih baza za napad na Iran, ali je u nedjelju premijer Keir Starmer odobrio njihovu upotrebu za ‘kolektivnu samoodbranu’, navodi Reuters.Stav Španije i snažna osuda američko-izraelskih akcija u Iranu od strane socijalističkog premijera Pedra Sancheza još jednom je čine izuzetkom u regiji, što potencijalno dodatno zateže njene odnose s Washingtonom,piše Radiosarajevo

“Španjolske baze se ne koriste za ovu operaciju i neće se koristiti ni za šta što nije u skladu s Poveljom Ujedinjenih nacija”, rekao je Albares u razgovoru za špansku televizijsku stanicu Telecinco.

