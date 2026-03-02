Trump najavio val napada na Iran: Šta slijedi?

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je u devetominutnom telefonskom intervjuu za CNN da američka vojska snažno djeluje protiv Irana te da glavni talas napada tek slijedi.Poručio je da operacije, prema njegovim riječima, napreduju dobro i da SAD koristi “najmoćniju vojsku na svijetu”.Govoreći o mogućem trajanju sukoba, Trump je kazao da ne želi dug rat, dodajući da je ranije procjenjivao da bi mogao trajati oko četiri sedmice te da su, kako tvrdi, trenutno “ispred plana”.

Na pitanje da li SAD, osim vojne akcije, poduzima korake kako bi pomogao iranskom narodu, odgovorio je potvrdno, ali je naglasio da je sigurnosna situacija vrlo opasna i da će postati još teža. Najavio je i snažnije napade u narednom periodu.

Kao najveće iznenađenje naveo je iranske napade na pojedine arapske zemlje u regiji, ističući da su Sjedinjene Države očekivale manju uključenost tih država u sukob. Dodao je da poznaje njihove lidere i opisao ih kao odlučne i sposobne.

Trump je ponovio stav da iranski nuklearni program već decenijama predstavlja prijetnju stabilnosti Bliskog istoka. Prema njegovim riječima, Iran je pretrpio ozbiljne gubitke u vrhu rukovodstva tokom početnih udara, navodeći da je stradalo 49 osoba koje je opisao kao ključne ljude sistema. Tvrdi i da trenutno nije jasno ko u potpunosti upravlja državom,pišu Vijesti

Kazao je da je njegov tim pokušavao pregovarati s Teheranom, ali da nije postignut dogovor, posebno zbog odbijanja Irana da obustavi obogaćivanje uranijuma. Smatra da su nedavni udari ozbiljno oštetili njihovu nuklearnu infrastrukturu.

Podsjetio je i na raniju američku akciju u kojoj je 2020. godine ubijen iranski general Qasem Soleimani, ocijenivši taj potez kao izuzetno važan. Također je spomenuo nedavne napade na iranska nuklearna postrojenja, navodeći da je Iran, prema američkim procjenama, bio blizu razvoja nuklearnog oružja.

Kritikovao je nuklearni sporazum iz vremena administracije Baracka Obame, tvrdeći da je taj dogovor Iranu dao previše prostora i da je predstavljao korak ka razvoju bombe. Prema njegovim riječima, u najnovijim pregovorima iranska strana nije bila spremna prihvatiti američke zahtjeve.

