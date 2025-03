Cijena ovog novčića porasla 50.000 puta zbog male greške FOTO

Komemorativni novčić je oglašen za 25.000 funti nakon što je vlasnik iz Derehama primjetio komad metala koji viri iz stopala novčića Pitera Zeca.

Kraljevska kovnica je proizvela skoro 20.000.000 novčića Pitera Zeca od 50 penija 2017, kao deo serije novčića u čast autorke dječjih knjiga Beatriks Poter.

Oni se generalno ne smatraju rijetkim i vrijede najviše nekoliko funti zbog velike količine novčića u opticaju.

Komad od 50 penija postao je najcjenjeniji novčić u Velikoj Britaniji, a prečnik od 27,5 milimetara čini ga najvećim od svih britanskih novčića i omogućava prostor za ukrasne slike.

Često se koristi za proslavu velikih događaja u poslednjih 50 godina britanske istorije, navodi britanski list.

