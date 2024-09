Ostavila muža i djecu zbog Ahmeda, horor uslijedio ubrzo nakon vjenčanja

On joj je kasnije poslao zahtjev za prijateljstvo na Facebooku, ona ga prihvatila i počeli su dopisivanje u oktobru 2016. Tri mjeseca nakon što su postali bliski, Ahmed joj je iskazao ljubav i ona je ubrzo počela da doživljava slične emocije.Nakon što je njen suprug Peter čuo njene telefonske razgovore sa Ahmedom, rekao joj je da, ako želi novi život, mora da ode iz kuće.Julia nije mogla da se izbori sa osjećanjima prema Ahmedu, vjerujući da je ljubav iskrena pratila je svoje srce, ali njen ljubavni balon je brzo pukao, piše Mirror.

Razvod od supruga

Julia i Peter su započeli proces razvoda u martu 2017. godine, ostajući u prijateljskim odnosima.

Iako tužna, ona se radovala što će početi život sa Ahmedom, a u septembru 2018. odletjela je u Egipat na 12 dana odmora. Ahmed je tokom ovog putovanja vjerio i zaljubljena Britanka je rekla “da”.

Selidba u Egipat i vjenčanje

Na svakih osam do devet mjeseci, Julia iz Linkolna je putovala u Egipat kod Ahmeda, da bi se u septembru 2020. godine oprostila od porodice na aerodromu prije nego što se preselila kod ljubavnika.

Par se ubrzo vjenčao u Kairu, ali je, nažalost, njihova bajkovita romansa bila kratkog vijeka. Prema Juliji, „stvari su krenule nizbrdo“.

Šokantan preokret

Djeleći svoju priču sa medijima, Julia je otkrila: „Ahmedu je smetalo da me drži za ruku u javnosti i nije htio da me izvodi u kafiće. Izlazio bi satima noću i ostavljao me u samu, nisam znala gdje je, patila sam od anksioznosti, ali to je pogoršalo situaciju. Ahmed mi je poslao poruku sa pitanjem da li možemo ponovo da imamo dobar život. Počeo je da me izvodi češće i mislila sam da se promijenio”, prisjeća se ona, prenosi Blic.

Bolno saznanje

Zatim, u februaru 2022, Ahmed je odveo Juliju u „prelijep“ kafić koji joj se dopao i saopštio istinu koja ju je „slomila“.

„Rekao mi je da treba da se oženi Egipćankom da bi mogao da ima djecu pošto sam ja starija i prošla sam kroz menopauzu. To me je slomilo. Nisam mogla da sjedim tamo znajući da je moj muž odsutan i da ima bebu sa drugom ženom”, rekla je slomljena Britanka.

„Razgovarali smo o drugim ženama tokom naše veze, ali on mi je rekao da mu nijedna druga ne treba i da mu ne smeta što nema svoju djecu. Vjenčali smo se po islamskom zakonu i pitali su me koje uslove želim da stavim u bračni ugovor, pa sam rekla da ne želim da se oženi drugom ženom. Međutim, Ahmed je imao pravo na četiri žene, tako da smo imali pismeno da – ako želi drugu ženu – mora da dobije moju dozvolu, koju očigledno, nikada ne bih mogla dati”.

„Rekla sam mu da ne mogu da ga dijelim sa drugom ženom. Rekao mi je da zaboravim šta je rekao, ali nisam mogla i udaljili smo se. Odustala sam od veze jer nisam vidjela budućnost u njoj. Osjećala sam se glupo. Moj bivši suprug je bio dobar čovjek”.

Razvod od Ahmeda

Ahmed je napustio njihov stan do jula 2022., a razveli su se u septembru 2022.

Julia koja se osjeća kao da je ‘protraćila šest godina svog života’, vratila se u Ujedinjeno Kraljevstvo u novembru 2023. na 18. rođendan svoje kćerke, a onda se šest sedmica kasnije vratila u Egipat pošto je tamo još imala stan. Vratila se u Linkoln u januaru ove godine i kaže da joj još uvijek nedostaju ‘ljudi i kultura’ Egipta, prenosi Mirror

Facebook komentari