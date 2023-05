MARINKOVIĆ: “MLADI HOĆE IDEALNU ŽENU, DA JE NEVINA. NAĆI ĆE JE, AL’ U OBDANIŠTU.”

Zbog čega živimo u vremenu u kojem je teško naći idealnog partnera, to se posebno odnosi na muški dio populacije iznad 35 godina, koji pri odabiru idealne partnerke, traže savršenu i bez mane.

“Ma to su kompleksaši i egoisti. Jesu li oni savršeni? Takvi trebaju raditi prvo na sebi pa onda ocjenjivati druge. Oni uglavnom završe sa 16 mačaka i tri kera. Što bi ona stara rekla, “probirač nađe otirač”. Hoće idealnu da nađu, još kad bi bila nevina, ma top. Jest, nevinu će naći , al’ u obdaništu”, kaže glumac Dragan Marinković Maca i dodaje:

“Svako treba da pođe od sebe, jer samo Jedan je savršen, a svi ostali imaju milion mana. Danas ne možeš naći nekoga s kim ćeš popiti kafu, a kamo li s kom ćeš podjeliti postelju.”

Šta traže žene?

“One traže novac, traže sigurnost i to im je najbitnije. Daj pare i to je to. Većina žena, ne sve”, govori on piše Source

Dotakli smo se fenomena u kojem poznate ličnosti uglavnom u ljubavnu vezu ulaze sa istim takvim, a nije slučajnost da i njihova djeca slijede takav primjer.

“Svi treba da prave svoje ime i prezime, to “poznati” na ovim prostorima ne pije vode. To je do roditelja, to je užas. Naprave debila od djeteta. Šatro “celebrity”, sve avioni, kamioni, a nemaju za kifle. Drugim riječima na estradi sve je laž na estradi sve je fol, zaključio je Maca,piše Crnahronika

