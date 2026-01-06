Novi snježni talas, pa žestok mraz: Prognoza do vikenda

Više padavina je bilo u zapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren u Bosni sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini južni i jugoistočni. Temperatura zraka u Bosni između -4 i 3, a u Hercegovini od 7 do 13 °C.

Sutra, odnosno u periodu od srijede(07.01.) ujutro pa do četvrtka(08.01.) ujutro, očekuje nas još padavina, ali u manjim količinama. Kako kišnih, tako i snježnih. Od noći na četvrtak slijedi postepeno razvedravanje.

Sutra će uz oblačno vrijeme biti većinom i povremeno sitnih padavina. U Bosni slabog snijega ili njegovog provijanja, a u Hercegovini većinom kiša, osim u njenom sjevernom dijelu gdje će padati snijeg.

U poslijepodnevnim i večernjim satima srijede daljim padom temperature susnježice i snijega može biti prolazno oko Mostara i na istoku i jugu Hercegovine. Najprije u višim krajevima, a u večernjim satima lokalno pahulje mogu zalepšrati i u nižim krajevima. Najmanja šansa za snijeg, gdje bi ostala kiša, na zapadu i jugozapadu Hercegovine.

Prema kraju dana i u večernjim satima nešto jači val snježnih padavina bi zahvatio jugoistočne i istočne krajeve Bosne donoseći novih 5-10 cm snijega.U noći na četvrtak najprije u zapadnim i sjeverozapadnim krajevima Bosne će dolaziti do smanjena oblačnosti, a onda kasnije tokom četvrtka postepeno će se razvedriti u cijeloj zemlji.

Večernji sati četvrtka će donijeti deblje minuse većem dijelu zemlje. Temperatura će većinom iznositi -16 do -8, na jugu do -3 °C. U noći na petak(09.01.) će dolaziti do postepenog naoblačenja sa zapada, pa će tako mraz popustiti i malo zatopliti do petka ujutro u zapadnim krajevima. Najhladnije u petak ujutro će biti u istočnim krajevima gdje će se vedrina najduže zadržati i tu se temperatura u mrazištima može spustiti i do blizu -20 °C.

U petak tokom dana pretežno oblačno vrijeme uz lokalno padavine. Kiša u nižim, susnježica i snijeg u višim krajevima. Biće i lokalno pojačanog juga, a najtoplije na zavjetrinskoj strani Dinarida gdje će temperatura tokom dana dostizati do 8 °C. U ostalim krajevima temperatura tokom petka uglavnom 1 do 5 °C. Za vikend novo zahlađenje uz prolazne padavine kojih neće biti puno,pišu Vijesti

