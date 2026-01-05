Astrologinja: Pet horoskopskih znakova imat će najviše sreće u 2026. godini

Nova godina je stigla, a s njom i val sreće za pet horoskopskih znakova koji će u 2026. doživjeti procvat. Iako će se i oni, prema astrologinji Abigail-Rose Remmer, povremeno suočavati s izazovima, ona ističe da će im “uglavnom, godina biti vrlo sretna.” Bilo da se radi o prvoj ili drugoj polovici godine, ove znakove očekuje prekrasna tranzicija na svim životnim poljima – od ljubavnih odnosa do karijere, piše YourTango.

Lav

Lavovi, nakon prilično nestabilnog razdoblja sa Saturnom u vašoj osmoj kući i Jupiterom u dvanaestoj, sreća vam konačno stiže. Ključan trenutak dogodit će se krajem lipnja, kada Jupiter – planet sreće i obilja – uđe u vaš znak. Prema astrologinji Remmer, to će vas učiniti najprivlačnijom i najstrastvenijom verzijom sebe koju ste vidjeli godinama.

Uz to, pomicanje Sjevernog čvora u Vodenjaka potaknut će vas na rješavanje starih obrazaca. “Vrlo je dobro za otpuštanje bilo kakve suovisnosti koju imate u odnosima”, objasnila je Remmer, ističući da vam to donosi neovisnost i snagu.

Rak

Rakovi, pripremite se za sjajnu godinu. S Jupiterom u vašoj prvoj kući na samom početku 2026. i konjunkcijom Venere i Jupitera 9. lipnja, postat ćete iznimno privlačni, uspješni i skladni. Remmer objašnjava: “Godinu započinjemo s pozitivnim osjećajem prema romansi, jer imamo i Veneru i Mars i Jarca u vašoj sedmoj kući.”

Budući da je ovakav položaj planeta rijetkost, sve u vašem životu – od financija do ljubavi – krenut će nabolje brže nego što očekujete.

Strijelac

Strijelci, vaša sreća dolazi u drugom dijelu godine. “Jer će se Jupiter kretati u devetu kuću u drugoj polovici godine kada uđe u Lava”, rekla je Remmer, ističući da je to astrološka kuća u kojoj se Jupiter osjeća kao kod kuće. Budući da je Jupiter vaš vladajući planet, napokon ćete se osjećati kao da ste u svom elementu.

Iako će prva polovica godine i dalje nositi određene izazove, ulazak Urana u Blizance u travnju donijet će više pozitive u odnose. Od ljeta nadalje, očekujte jačanje neovisnosti i snažniji osjećaj samopouzdanja.

Jarac

Jarčevi, za vas sreća stiže odmah na početku 2026., posebno na ljubavnom planu. Razlog tome je Jupiter u vašoj sedmoj kući odnosa sve do kraja lipnja, što donosi sigurnost ne samo u poslu, već i evoluciju u romantičnim vezama.

Godina započinje snažno sa Suncem, Marsom, Venerom i Merkurom u vašem znaku, dajući vam potrebnu motivaciju. Osim velikog uspjeha u karijeri, veliku sreću u ljubavi donijet će vam i konjunkcija Venere i Jupitera tijekom ljeta.

Vodenjak

Vodenjaci, budući da vama vlada Saturn, sreća dolazi kada ovaj planet discipline uđe u Ovna, donoseći vam nagradu za naporan rad. Ipak, taj tranzit donosi i važne lekcije i karmu. Pomrčine u Lavu pomoći će vam da napredujete u pogledu vlastitog identiteta i odnosa, dajući vam osjećaj da ponovno preuzimate kontrolu nad svojim životom.

Pomicanje Sjevernog čvora u vaš znak potaknut će vas na potragu za svrhom, što će zahtijevati odbacivanje svega što vam više ne služi. Na kraju, ulazak Jupitera u Lava donijet će neočekivano i prekrasno oživljavanje vašeg ljubavnog života, piše index.

