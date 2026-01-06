Svijet

U Italiji traje velika potraga za Hrvatom zbog svirepog ubistva

7.9K  
Objavljeno prije 1 sat
Foto: N.N. | U Italiji traje velika potraga za Hrvatom zbog svirepog ubistva

Sinoć je u Italiji ubijen 34-godišnji kondukter Alesandro Ambrosio, a policija traga za 36-godišnjem Hrvatom Marinom Jelenićem koji je osumnjičen za ubistvo i koji je u bijegu.

Ubistvo nožem se desilo na glavnoj željezničkoj stanici u Bolonji, a za Hrvatom je pokrenuta potraga diljem Italije.


Ambrosio, koji je završio smjenu, kretao se prema svom automobilu kada je napadnut s leđa. Zadobio je smrtonosni ubod nožem u trbuh. Policija je osigurala područje zločina, a nakon pregledanih snimaka nadzornih kamera brzo je identifikovan Marin Jelenić koji je glavni osumnjičeni.

Riječ je o 36-godišnjaku bez stalnog prebivališta, koji je od ranije poznat policiji zbog kaznenih djela i napada na drugim željezničkim stanicama. Policija vjeruje da je ubica pobjegao poslije napada ukrcavši se na voz prema sjeveru zemlje.


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh