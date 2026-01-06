Pred Goraždom teška noć: Vodostaj Drine raste, a grad bez vode

Cijelo područje Grada Goražda od sinoć je bez vode, nakon što je zbog porasta vodostaja rijeke Drine, došlo do plavljenja pumpi u Fabrici vode u Vitkovićima. Na sjednici je razmatrano stanje na terenu te usaglašeni zajednički stavovi i pravci djelovanja nadležnih službi, čija će primjena doprinijeti efikasnijem odgovoru na izazove izazvane vremenskim nepogodama i smanjenju mogućih štetnih posljedica.

Usvojen je zaljučak da se pod hitno uspostavi formalna pravna korespodencija sa FUCZ i Agencijom za vodno područje rijeke Save, kojima će biti poslani dopisi u vezi novonastale situacije.

Kantonalni i Gradski štab CZ zaduženi su da stave sve svoje resurse u svrhu što bržeg stavljanja u funkciju Fabrike vode u Vitkovićima. Kantonalna direkcija za ceste i Služba za urbanizam, prostorno uređenje i komunalne poslove treba da intenzivno rade na održavanju prohodnosti svih saobraćajnica na području grada i BPK u skladu sa svojim nadležnostima,pišu Vijesti

Kantonalna uprava civilne zaštite BPK Goražde, Gradska Služba za civilnu zaštitu od požara i vatrogastvo, općinske službe CZ Pale FBiH i Foča FBiH te sve jedinice i službe u sistemu CZ zaduženi su da prate stanje u priobalju rijeke Drine i u skladu sa potrebama angažuje neophodna materijalno-tehnička sredstva.

Nadležne službe za informisanje Vlade BPK, Gradske uprave i općinskih uprava u obavezi su da koordiniraju aktivnosti sa Kantonalnim štabom CZ u vezi blagovremenog i adekvatnog informisanja građana.

Građani u svim općinama BPK Goražde ulaze u još jednu neizvjesnu noć, s obzirom da vodostaji rijeka ponovo rastu. Nivo Drine u 17.00 sati u Goraždu iznosio je 261 cm, vodostaj Prače u Općini Pale u isto vrijeme je 138 cm, a rijeke Koline u Općini Foča u FBiH 135 cm.

Facebook komentari