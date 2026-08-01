Novac bez novčanika: Evropa sprema revoluciju

Novac bi uskoro mogao dobiti potpuno novi oblik. Evropska unija priprema uvođenje digitalnog eura, a plan je da ovaj novi način plaćanja zaživi do 2029. godine.

Digitalni euro zamišljen je kao elektronska verzija gotovine koja bi se čuvala u digitalnom novčaniku na telefonu. Korisnici bi njime mogli plaćati slično kao karticom ili gotovinom, uz cilj da evropski platni sistem bude manje zavisan od velikih američkih finansijskih kompanija.

Evropske institucije trenutno pregovaraju o detaljima, uključujući zaštitu privatnosti, sigurnost i maksimalan iznos koji bi građani mogli držati u digitalnim eurima.

Novac u telefonu: Digitalni euro stiže do 2029. godine. Screenshot/Instagram

Posebna pažnja posvećena je pitanju gotovine. Zagovornici novog sistema ističu da digitalni euro neće ukinuti novčanice i kovanice, već bi trebao biti dodatna mogućnost plaćanja.

Digitalni novčanik najvjerovatnije će biti povezan s postojećim bankarskim aplikacijama, a korisnici bi sredstva mogli jednostavno dopunjavati putem svojih računa.

Evropska centralna banka planira početak pilot-projekta već naredne godine, dok bi puna primjena mogla uslijediti do kraja decenije. Stručnjaci ipak upozoravaju da će uspjeh zavisiti od povjerenja građana i sigurnosti novog sistema.

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