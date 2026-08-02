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Bosanac vozio 154 km/h kroz zonu ograničenja, ostao je bez auta

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Objavljeno prije 4 minute

Državljanin Bosne i Hercegovine kažnjen je u austrijskom gradu Linzu nakon što je policija utvrdila da je vozio znatno iznad dozvoljene brzine.

Kako navode austrijski mediji, 23 godišnjak iz BiH vozio je u petak oko 22:30 sati ulicom Salzburgerstraße brzinom od 154 kilometra na sat, iako je na toj dionici ograničenje bilo 70 km/h.

Policijska patrola primijetila je veliko prekoračenje brzine i krenula za vozilom. Nakon kraće potjere, policajci su uspjeli zaustaviti vozača.

Vozač je odmah isključen iz saobraćaja, a policija mu je privremeno oduzela vozačku dozvolu i automobil,pišu Vijesti

Zbog ozbiljnog kršenja saobraćajnih propisa očekuje ga novčana kazna od 750 do 7.500 eura.

Također postoji mogućnost trajnog oduzimanja vozila, ukoliko nadležne institucije donesu takvu odluku.


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