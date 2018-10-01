Brzo osvježavanje tepiha bez pranja: Uradi to prije praznika – dovoljan je samo jedan proizvod

Period oko praznika za mnoge osobe predstavlja vrijeme temeljitog čišćenja u domu. Tepisi, između ostalog, mogu zahtijevati ozbiljno čišćenje, jer su najizloženiji raznim vrstama prljavštine koju donosimo obućom sa ulice. Kada ih treba oprati? Često se pokazuje da je dovoljno tepih samo osvježiti kako bi se vratio zadovoljavajući izgled. Kako to učiniti? Isprobajte brze, domaće metode.

Tepih je element dekoracije koji je izložen različitim prljavštinama, iako mnogo zavisi od materijala od kojeg je napravljen. Najotporniji u tom smislu su tepisi od sintetičkih materijala, posebno oni s kratkim vlasom. Oni s nešto dužim vlasom, poput shaggy tipa, mogu više skupljati dlaku – obično zahtijevaju i složenije čišćenje.

Obično tepih treba prati jednom u 6–12 mjeseci. Takvo čišćenje je potrebno ako se na tepihu pojavljuju tvrdokorne mrlje, na primjer od kafe ili kečapa.

Pokazuje se da u nekim slučajevima dovoljno je samo obično osvježavanje kako bi tepihu bio vraćen odličan izgled. Domaće metode su efikasne kod manje složenih prljavština i kada želimo ukloniti neugodan miris.

Tepih loše miriše? Pomoći će domaći način sa sodom bikarbonom

Ako tepih ispušta neugodne mirise, možemo upotrijebiti domaću metodu koja pomaže da se problem riješi. Dovoljno je koristiti sodu bikarbonu, koju većina nas vjerovatno ima u kuhinjskim ormarićima.

Kako koristiti sodu bikarbonu za uklanjanje neprijatnog mirisa s tepiha? Prvo je treba ravnomjerno posuti po cijeloj površini tepiha, a zatim ostaviti nekoliko sati (najbolje preko noći). Ako imamo kućne ljubimce, dobro je tepih držati u zasebnoj prostoriji. Ujutro je potrebno temeljito usisati sodu, a neugodan miris će nestati.

U slučaju smrdljivog tepiha, efikasno je i osvježavanje na hladnoći. Temeljno, cijelonoćno prozračivanje na balkonu ne samo da rješava problem neprijatnog mirisa, već pomaže i u uklanjanju prašine koja se nakupila. Treba paziti da se ovo radi u dan bez kiše, jer u suprotnom tepih upija vlagu i može još više neprijatno mirisati.

Kako brzo osvježiti tepih pred praznik?

Ako primijetite da tepih treba osvježavanje, možete upotrijebiti trik sa sirćetom. Dovoljno je pomiješati oko 2 kašike sirćeta u 300 ml vode. U mješavinu se može dodati i nekoliko kapi eteričnog ulja. Pripremljeni pripravak prelije se u bocu sa raspršivačem, a zatim se njime poprskamo tepih i umasiramo mekanom četkom. Zatim ostavimo tepih da se osuši.

Prije primjene ovog trika, dobro je isprobati pripravak na manje vidljivom dijelu tepiha kako bismo provjerili kako će materijal reagovati.

Metoda sa sirćetom i eteričnim uljem pomaže protiv neprijatnog mirisa i djeluje osvježavajuće. To je idealno rješenje ako želimo brzo srediti tepih.

