Muslić u Schalkeu želi poznatog napadača, šta to znači za Džeku?

Njemački mediji donose vijest da je Schalke ozbiljno zainteresovan za dovođenje Saše Kalajdžića.

Ovaj 28-godišnji Austrijanac, koji vuče korijene iz Srbije, ugovorom je vezan za Wolverhampton, ali je ovu sezonu proveo na posudbi u LASK-u s kojim je osvojio šampionsku titulu.

S obzirom da je Wolverhampton ispao iz lige, a i da je za Kalajdžića ovo bila već druga posudba na koju ga je poslao (prva Eintracht Frankfurt), za očekivati je da promijeni sredinu.

Schalke je novi bundesligaš i bit će mu potrebno jačanje igračkog kadra kako bi bio konkurentan najjačim njemačkim klubovima, a Kalajdžić je svakako fudbaler koji bi doprinio tome.

Kalajdžić je visok dva metra i to je njegov najveći adut, a poznato je da Schalke gaji stil igre sa snažnim napadačima. Postavlja se pitanje šta bi dolazak Saše Kalajdžića značio za Edina Džeku, čiji status u Schalkeu još uvijek nije poznat.

Ne zna se hoće li bh. kapiten uopšte ostati u Schalkeu i sljedeće sezone, a sigurno je da mnogo toga zavisi od nastupa na Svjetskom prvenstvu.

U svakom slučaju, pred Edinom Džekom i Schalkeom je zanimljivo ljeto, a ostaje da se vidi s kakvim će kadrom klub iz Gelsenkirchena, kojeg predvodi bh. trener Miron Muslić, ući u novu sezonu, pišu Vijesti.ba

