Jun će biti mjesec blagostanja za ova 4 znaka: Sve im ide od ruke, a sreća nema granice

Pred nama je jun, period kada se karte konačno otvaraju onako kako treba. Za Blizance, Rake, Lavove i Djevice zvanično stiže mejsec blagostanja, i to u punom zamahu. Ako ste mjesecima imali osjećaj da vas nešto nevidljivo koči i da tapkate u mestu, sada sve te blokade prosto otpadaju.

Dolaze nedjelje u kojima vam apsolutno sve ide od ruke – od stanja na računu do mira u kući.

Najbolja stvar u svemu ovome je što sreća ne dolazi uz neku veliku dramu i pompu. Sve se rešava tiho, kroz obične situacije koje se odjednom poklope u vašu korist.

Jedan telefonski poziv, ponuda na stolu ili usputni susret biće dovoljni da preseku probleme koji su vam do juče delovali nerešivo.

Blizanci uzimaju ono što im pripada

Blizancima u junu sve teče tačno onako kako su zamislili. Ako nedeljama odlažete neki mučan razgovor ili rešavanje nekih dokumenata, uradite to odmah. Ishod će vas ozbiljno i prijatno iznenaditi. Čak i poslovni dogovor od kog ste odavno digli ruke i potpuno ga otpisali, sada se vraća u igru pod neuporedivo boljim uslovima.

Glavni preokret vas čeka oko 12. juna, kada se jedna ključna odluka konačno potpisuje u vašu korist. Zaboravite na pritisak i nervozno požurivanje ljudi oko sebe. Pustite ih da odrade svoj deo posla, jer se ovog meseca svaka karta namešta tačno po vašoj meri.

Za Raka kreće mjesec blagostanja i naplata duga

Rakovi su u prethodnom periodu na leđima nosili težak teret i stres, a da to niko iz okoline nije ni primetio. Jun okreće list iz korena. Ako vam neko duguje novac ili ste pretrpeli ozbiljan zastoj sa finansijama, u drugoj polovini mjeseca te pare ležu na račun – i to tačno u sekundi kada vam budu najpotrebnije.

Zvanično počinje vaš mesec blagostanja, pa će se i napeta situacija u kući smiriti preko noći, i to kroz samo jedan opušten razgovor uz kafu. Ne pokrećite teške teme na silu i ne tražite objašnjenja, sve će leći na svoje mesto potpuno prirodno. Ovog meseca vam je i intuicija nepogrešiva, pa je obavezno poslušajte kada budete donosili odluke o novcu.

Lav vraća staru slavu kroz nov posao

Za Lavove je ovaj mjesec blagostanja direktno vezan za uspeh na poslu, čist profit i priznanje okoline. Neko uticajan vas već neko vrijeme ozbiljno posmatra sa strane i vaše ime se pominje u krugovima ljudi koji drže konce u rukama. Prava, ozbiljna poslovna ponuda stići će preko poznanika, a ne preko oglasa ili konkursa.

Jedina greška koju Lav može da napravi u junu jeste sumnja i predugo analiziranje. Ako odbijete prvu priliku samo zato što vam u startu deluje sitno, propustićete ozbiljan talas. Prihvatite ponudu odmah, uđite u priču, a stvari doterujte i menjajte u hodu.

Djevica vidi rezultate kojih se već odrekla

Kod Djevica se stvari rešavaju na potpuno opipljiv način. Vi ste u tišini radili, planirali i mučili se oko nečega posljednjih pola godine, a jun konačno naplaćuje taj trud. Radi se o projektu, ulaganju ili obuci od koje ste prije par nedjelja htjeli skroz da odustanete jer vam je djelovalo da gubite vrijeme.

Finansije se rješavaju preko dva potpuno različita i nezavisna izvora. Jedan manji i jedan veći dobitak stižu u razmaku od dvije nedelje, što vam skida ogroman stres sa vrata. Zato redovno proveravajte e-mail i javljajte se na nepoznate brojeve – važna vest stiže odande odakle se najmanje nadate.

Ovakav mjesec blagostanja se ne ponavlja dva puta

Kada se podvuče crta, ovaj mjesec blagostanja ne traži od vas nikakvo jurenje, laktanje i siljenje situacija. Najveći dobitak u junu dolazi onima koji imaju strpljenja da puste stvari da se same raspletu.

Blizanci, Rak, Lav i Devica su svoje odradili i pretrpjeli u prethodnom periodu, a sada je vrijeme da samo pokupe plodove tog truda, piše krstarica.com.

