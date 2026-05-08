Lufthansa ukida 20.000 letova: Turistička sezona pod znakom pitanja

Govoreći na samitu Međunarodnog transportnog foruma (ITF) u Leipzigu, Schnieder je izjavio da Njemačka trenutno ima dovoljne količine avionskog goriva za predstojeći period.

– Njemačka polovinu potrebnog kerozina proizvodi sama, dok ostatak uglavnom uvozi sa Bliskog istoka – rekao je ministar.

Dodao je da postojeće rezerve mogu pokriti potrebe tokom ljetnih mjeseci, ali da bi produžena nestabilnost u Hormuškom moreuzu mogla ozbiljno ugroziti snabdijevanje aviokompanija.

Hiljade letova već otkazane

Globalni aviosaobraćaj već osjeća posljedice rasta cijena mlaznog goriva. Tokom maja aviokompanije širom svijeta otkazale su oko 13.000 letova zbog naglog poskupljenja kerozina, koji u velikoj mjeri prema Evropi stiže upravo preko Hormuškog moreuza.

Kriza dolazi u trenutku kada se približava vrhunac ljetne turističke sezone, što dodatno povećava zabrinutost u turističkom i transportnom sektoru,pišu

Lufthansa smanjuje broj linija

Njemačka aviokompanija Lufthansa ranije je saopćila da će do oktobra iz reda letenja ukloniti oko 20.000 kratkih letova.

Iz kompanije navode da će na taj način smanjiti potrošnju goriva za približno 40.000 metričkih tona, dok su cijene kerozina od početka sukoba u Iranu gotovo udvostručene.

U Leipzigu se od srijede održava samit Međunarodnog transportnog foruma, koji okuplja predstavnike 72 države. Na skupu učestvuje oko 1.200 učesnika, uključujući 39 ministara, a glavne teme odnose se na stabilnost globalnog transporta i otpornost sektora na političke, klimatske i ekonomske izazove.

Facebook komentari