Podrhtavanje tla,mogu li obilne padavine izazvati zemljotrese

Zemljotres jačine 3,2 stepena po Rihterovoj skali zabilježen je preksinoć u blizini Banje Luke, a podrhtavanje tla osjetilo se i u srednjoj Bosni, kao i u Hrvatskoj. Sinoć je zemljotres zabilježen i u Srbiji.Nakon ovog događaja, ponovo su se pojavila pitanja o mogućoj povezanosti obilnih padavina i seizmičkih aktivnosti.

Pomjeranje tektonskih ploča

Stručnjaci ističu da kiša i zasićenost tla vodom ne mogu izazvati tektonske zemljotrese, poput onog zabilježenog kod Banje Luke.

Kako nam je kazala seizmologinja FHMZ-a Merjema Genjac-Zukić, zemljotresi nastaju kao posljedica pomjeranja tektonskih ploča, a taj proces nije direktno povezan s količinom padavina.

– Međutim, zasićenost tla vodom može povećati naprezanje u tlu, što može dovesti do manjih podrhtavanja ili aktiviranja klizišta. Takvi primjeri već su zabilježeni u Bosni i Hercegovini. Tokom 2024. godine u Jablanici su obilne padavine pokrenule klizište, nakon čega je registrovano nekoliko manjih i umjerenih podrhtavanja tla. Riječ je o tzv. površinskim podrhtavanjima, koja nisu uzrokovana tektonskim pomjeranjima – ističe Genjac- Zukić za “Avaz”.Bosna i Hercegovina se ubraja u umjereno seizmički aktivna područja, slično kao i ostatak regije. Seizmičnost Balkana povezana je sa složenim geološkim procesima, prvenstveno subdukcijom Jadranske mikroploče ispod Dinarida, što predstavlja glavni izvor tektonskih zemljotresa u ovom dijelu Evrope.

– Pojedina područja su osjetljivija na posljedice obilnih padavina, posebno krška područja Hercegovine, kao i regije u kojima već postoje aktivna klizišta. Ipak, ne postoje naučni dokazi da kiša može direktno izazvati pravi tektonski zemljotres- kazala je Genjac-Zukić za “Avaz”.

Preventivne mjere

Kada je riječ o Sarajevu, na tom području su najčešće registrovani slabi i umjereni zemljotresi. Ipak, u širem području grada zabilježeni su i jači potresi, poput zemljotresa na Treskavici iz 1962. godine, jačine 6.0 stepeni po Richteru,piše Avaz

Stručnjaci upozoravaju da obilne padavine mogu aktivirati klizišta.

– Postoji mogućnost da se prilikom oblinih padavina aktiviraju klizišta koja mogu izazvati podrhtavanja slična zemljotresu, ali to nisu zemljotresi u tektonskom smislu – upozorava Genjac- Zukić za “Avaz”.

Kao najvažnije preventivne mjere ističu se seizmička gradnja, poštivanje građevinskih standarda i edukacija građana, što je ključno za smanjenje rizika i posljedica u slučaju jačih seizmičkih aktivnosti.

