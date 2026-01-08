2026. – poruke planeta (II dio) – Saturn u Ovnu….

Stigao sam u prostore Ovna. Osjećam se vidljivije. Ohrabrenije. Spremno za akciju. Ovo nije moje prirodno stanište jer se od mene sada traži brzina, hrabrost i inicijativa, a ja volim stvarati polako i promišljeno.

Nisam ovdje da te mazim i tapšam po ramenima dok ti govorim da će biti sve u redu. Jer neće, ako se sam ne primiš posla. Dolazim te naučiti stajati na vlastitim nogama, dolazim ti pomoći osnažiti tvoj unutarnji autoritet, pokazati ti kako hrabrosti dati formu, a impulsu odgovornost.

Preuzmi odgovornost za sebe i svoj život. Kreni kao predvodnik, vođa, inicijator. Prestani se skrivati od sebe, iza drugih, čekajući da netko krene prvi pa ćeš ti za njim.

Ne mogu ti dopustiti da upireš prstom na druge i njih okrivljuješ za vlastite neuspjehe ili nemoć. Ti si taj/ta koji svakog dana odlučuje za sebe. I kako će tvoj život izgledati danas, sutra, za godinu dana – tvoja sudbina je u tvojim je rukama.

Pokazujem ti tvoju unutarnji snagu. Vodim te na put zrelosti i odrastanja.

Pogledaj u svoju ljutnju, bijes, u emocije koje ne možeš regulirati. Kako može bolje? Kako može odraslije i odgovornije?

Ako ne znaš tko si i kuda ideš, zaustavit ću te i otežati ti, dok se ne povežeš sa sobom i shvatiš što je bitno za tebe.

Ako se bojiš krenuti, pogurat ću te, no neće uvijek biti ugodno.

Ako okrećeš glavu od odgovornosti, neću ti dopustiti da ju izbjegneš.

Ne podnosim izgovore, ali pravedno dijelim nagrade.

Kroz odnose ću ti pokazati jesi li tu svojom voljom i je li to odnos koji biraš svaki dan iznova ili se samo bojiš biti sam? Ona krilatica, lakše je udvoje, ne prolazi ako si udvoje sam i usamljen. Pogledaj u svoje odnose i vidi što je vrijedno i oko čega se isplati truditi. Ako nema tebe u odnosu, ne odeš li sam/a, maknut ću ga s puta. No prije toga, važno je da naučiš lekciju kako ju ne bi ponavljao.

U poslu ti reflektiram mjesta na kojim radiš ispod svojih mogućnosti, mjesta na kojima te ne cijene, a tu ostaješ jer ne cijeniš samoga sebe. Mnogi će pod mojim utjecajem dati otkaz, pokrenuti nešto svoje, preuzeti veću odgovornost. Ne zato što se mora, nego zato što je vrijeme da se pomakne sa starih mjesta. Podučavam te kako stvarati više i bolje za sebe.

Na zdravstvenom planu učim te disciplini, važnosti kretanja i brige o vlastitom tijelu. Kada zanemariš sebe, poslat ću ti glavobolju, probleme sa očima, ušima, zubima ili srcem. Svjesno pazi za svoje tijelo. Pokloni mu dužnu pažnju

I znaj da ti želim dobro i onda kada izgleda kao da ti stvaram nevolje. Tu sam kako bi stvorili nešto vrijedno sebe, vrijedno života.

Ti si arhitekt svoje sudbine.

Julijana Oremović

Facebook komentari