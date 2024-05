Netanjahu odgovorio na ultimatum svoga ministra vezan za Gazu

Kancelarija izraelskog premijera odbacila je prijetnju člana ratnog kabineta Bennyja Gantza da će napustiti vladu, rekavši da bi ultimatum koji je postavio za ratni plan protiv Hamasa naštetio Izraelu.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu attends a joint press conference with German Chancellor Olaf Scholz, in Tel Aviv, Israel, Tuesday, Oct. 17, 2023. Maya Alleruzzo/Pool via REUTERS