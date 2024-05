Objavljen video sa mjesta atentata na slovačkog premijera: “Otišao sam da se rukujem s njim…”

Naime, Robert Fico je nakon sjednice izašao ispred Doma kulture gdje se pozdravljao s ljudima i u tom trenutku začuli su se pucnji. Njegovo obezbjeđenje odmah ga je prevezlo u bolnicu.

“Čuo sam tri ili četiri pucnja. Vidio sam kako Ficu podižu sa zemlje. Policija je uhapsila napadača”, opisao je incident za Aktuality.sk novinar sa terena.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Slovačke kazali su da je riječ o atentatu. Kako prenose lokalni mediji, stanje Fice je teško.

Slovački medij Diary N javlja da su razgovarali sa dva starija muškarca koji su bili u blizini Fice u momentu pucnjave.

“Otišao sam da se rukujem s njim”, kazao je jedan od njih.

“Potom su se začuli pucnjevi”, dodao je, prenosi N1.

Footage of Slovak Prime Minister Fico being taken to his car following assassination attempt. pic.twitter.com/jVkEtGZ87M

— Clash Report (@clashreport) May 15, 2024