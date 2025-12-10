EU i UN daju 7,5 miliona eura za prevencije rodnog nasilja u BiH

Program je jedan od ključnih stubova Akceleratora rodne ravnopravnosti – zajedničkog programa koji sufinansiraju Evropska unija, Švedska i Danska, a implementiraju UN Women, UNDP, UNFPA i UNICEF, u okviru saradnje Ujedinjenih nacija s institucijama Bosne i Hercegovine.

Tokom tri dana, predstavnici i predstavnice nadležnih ministarstava, institucija socijalne zaštite i pravosuđa, policije, zdravstvenih ustanova, sigurnih kuća, organizacija koje vode preživjele nasilja i ženskih organizacija za ljudska prava, kao i organizacija koje rade sa romskim zajednicama, ženama s invaliditetom, LGBTIQ+ osobama, mladima i vjerskim zajednicama, radili su zajedno na prepoznavanju ključnih praznina i osmišljavanju konkretne putanje ka sistemu zaštite i podrške koji je zaista usmjeren na preživjele – u svakoj zajednici.

Mapa puta ima za cilj da u naredne tri i po godine sadašnji fragmentirani, pojedinačni odgovori na rodno zasnovano nasilje u BiH prerastu u usklađen sistem zaštite koji je usmjeren na preživjele i ekonomski ih osnažuje. Fokusirana je na uspostavljanje stvarne koordinacije i zajedničkog informacijskog sistema između policije, pravosuđa, socijalne zaštite, zdravstva i sigurnih kuća, kao i drugih lokalnih servisa poput javnih kuhinja koje mogu pružiti hitnu materijalnu podršku i biti uključene u upućivanje žena prema nadležnim službama, te na uvođenje prakse zasnovane na razumijevanju traume i stvaranje održivih ekonomskih izlaza za žene koje su preživjele nasilje. Također stavlja naglasak na dugoročna partnerstva sa zajednicama i grupama koje se suočavaju s višestrukom diskriminacijom, kako bi se mijenjale društvene norme i smanjila tolerancija na nasilje.

„Bosna i Hercegovina je preuzela jasne obaveze kroz Istanbulsku konvenciju i Zakon o ravnopravnosti spolova, ali mnoge žene i dalje doživljavaju nasilje i ne ostvaruju jednaku zaštitu. Program Evropske unije, kao i cijeli Akcelerator rodne ravnopravnosti , ključni su za izgradnju koordinisanog, multisektorskog odgovora i pretvaranje tih obaveza u stvarnu sigurnost i podršku za sve žene, posebno one najviše marginalizirane“, izjavila je Samra Filipović-Hadžiabdić, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine pri Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH.Program će doprinijeti tome da žene koje proživljavaju nasilje lakše dođu do kvalitetne i dostupne podrške u sistemu socijalne i zdravstvene zaštite, kroz pravosuđe i javne politike. Fokus je na tome da pomoć bude brža, usklađenija i zaista prilagođena potrebama preživjelih. Istovremeno, program će podržati ključne zakonske reforme, unaprijediti ekonomske mogućnosti za preživjele te, u saradnji s organizacijama civilnog društva i lokalnim partnerima, raditi na dugoročnoj promjeni društvenih normi koje opravdavaju ili prešutno prihvataju nasilje.

„Okončanje nasilja nad ženama i djevojčicama predstavlja temeljnu evropsku vrijednost i obavezu na putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Ulaganjem od 7,5 miliona eura, Evropska unija podržava jačanje institucionalnih odgovora na rodno zasnovano nasilje u Bosni i Hercegovini, uključujući sigurnije usluge, podršku preživjelima i ekonomske prilike za žene. Ovaj projekat također podržava ključne reforme koje Bosna i Hercegovina treba provesti – od ljudskih prava i borbe protiv diskriminacije do socijalne zaštite i vladavine prava – jer nasilju nad ženama i djevojčicama nema mjesta u našem društvu“, izjavio je Adebayo Babajide, zamjenik šefa Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.Pokrenut tokom globalne kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“, konsultativni događaj dolazi u trenutku rastuće zabrinutosti zbog femicida i drugih oblika nasilja nad ženama i djevojčicama u Bosni i Hercegovini. Akcelerator za rodnu ravnopravnost razvijen je upravo kao odgovor na ovaj alarmantni trend, a EU program za rodnu ravnopravnost i socijalnu podršku predstavlja centralni dio zajedničkih napora da institucije djeluju ranije, usklađenije i efikasnije – kako bi spriječile nasilje i osigurale zaštitu svake žene koja je preživjela nasilje.

„Nasilje nad ženama u Bosni i Hercegovini i dalje predstavlja ozbiljan izazov, a praznine u sistemu zaštite i podrške ostavljaju mnoge preživjele bez pravovremene pomoći, što je prepoznato i u Izvještaju Evropske unije o Bosni i Hercegovini za 2025. godinu. Pokretanje EU Programa za rodnu ravnopravnost i socijalnu zaštitu važan je korak ka prevazilaženju ovih nedostataka, jer jača usluge za najugroženije žene – posebno Romkinje, žene s invaliditetom i žene u ruralnim sredinama.“ izjavila je Jo-Anne Bishop, predstavnica UN Women u Bosni i Hercegovini,pišu Vijesti

Prioriteti identificirani tokom ovog konsultativnog događaja vodit će implementaciju ovog EU programa i šireg Akceleratora za rodnu ravnopravnost, pretvarajući dijalog u konkretne promjene na terenu.

