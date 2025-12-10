Isplivala fotografija Nives Celzijus prije slave: Pogledajte kako je izgledala sa samo 17 godina

Nives Celzijus, danas poznata po provokativnim izdanjima i smjelim objavama, ponovo je privukla pažnju javnosti nakon što se pojavila njena fotografija stara čak 26 godina – iz perioda kada je proglašena za Miss ‘Auto kluba’.

Fotoreporter Željko Puhovski podijelio je duplericu iz magazina „Auto klub“ snimljenu 1998. godine, kada je Nives imala samo 17 godina. Prisjećajući se tog vremena, Puhovski je istakao:

– Bio je to naš drugi fotosession i jedno sasvim drugo doba. Nije bilo Photoshopa ni filtera, fotografija je tada zaista nešto značila. Fotograf nije znao šta je postigao dok ne razvije film.

Dodao je i da je snimanje proteklo potpuno profesionalno:

– Nives je došla u pratnji agentice, sve je bilo korektno, bez ikakvih neugodnosti. Fotografisao sam je još nekoliko puta kasnije, i uvijek mi je drago kada se sretnemo na nekom događaju.

Iako je već tada bila zapažena u javnosti, njeno prvo pojavljivanje u muzičkom svijetu dogodilo se 1997. godine, također sa 17 godina, kada ju je predstavio Milovan Ilić Minimaks u emisiji na TV Palmi.

