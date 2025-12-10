Dolaze li bolji dani za penzionere: Vremena je sve manje, šta vlast namjerava?

Kolegij Vlade Federacije BiH održao je jučer sjednicu na kojoj su razmatrane izmjene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koje je ranije pripremilo Ministarstvo rada i socijalne politike FBiH, piše Avaz.

žOve izmjene bi u praksi značile povećanje penzija, kao i način njihovog obračuna, koji je prethodnih godinama bio predmet kritika. Izmjene i dopune Zakona o PIO predviđaju novu formulu za usklađivanje penzija, koja kombinuje rast plaća i indeks potrošačkih cijena u omjeru 60:40 u korist povoljnijeg faktora. Novim zakonom bi se uvelo godišnje i dva redovna usklađivanja penzija.

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić za „Avaz“ je kazao da su na jučerašnjem kolegiju imali iscrpne razgovore, da traje usaglašavanje, a danas nastavljaju s razgovorima o ovoj temi. Ukoliko kolegij postigne saglasnost, zakon će ići na sjednicu Vlade FBiH, a onda u dalju parlamentarnu proceduru u oba doma Parlamenta FBiH.

Iako je vremena za izmjene i dopune Zakona o PIO sve manje, u Savezu udruženja penzionera FBiH su uvjereni da Vlada ne smije i neće dozvoliti luksuz da iznevjeri 464.203 penzionera. To stajalište je iskazano na jučerašnjem Kolegiju Saveza, održanom u Sarajevu.

– Vjerujemo da ima sasvim dovoljno vremena da ono što je dogovoreno 16. septembra između predstavnika oba saveza i Kolegija Vlade FBiH bude ispoštovano. Činjenica je da smo govorili kako izmjene i dopune Zakona o PIO moraju biti usvojene do 20. decembra, jer slijede praznici, međutim, nećemo se vezati za datume, jer smo dobili obećanje da će primjena novog zakona početi 1. januara – rekao je za „Dnevni avaz“ Haso Halilović, zamjenik predsjednika Saveza.

Redovno januarsko usklađivanje će, prema dosadašnjim parametrima i uz novu formulu iznositi oko 11 posto. U tom slučaju bi minimalna penzija isplaćena u februaru s trenutnih 599,26 KM bila uvećana na iznos od 665,18 KM. Potom bi, prema izmjenama Zakona koje se očekuju, uslijedilo još jedno redovno usklađivanje, po kojem bi penzije bile uvećane između šest i sedam posto.

– Mi ćemo 22. decembra imati sjednicu Upravnog odbora i do tada će, vjerujemo, situacija biti potpuno jasna – kaže Halilović

