Otkriveni novi detalji: Prvi udar u operaciji “Paukova mreža” odgođen zbog pijanih vozača

Ukrajina je 1. juna ove godine sprovela operaciju “Paukova mreža”, tokom koje je njihova obavještajna služba SBU u Rusiju prokrijumčarila kamione s dronovima, kojima je kasnije uništen veliki broj ruskih aviona. Wall Street Journal je sada otkrio dosad nepoznate detalje o ovoj akciji, naglašavajući da operacija gotovo nije ni realizovana.

Na jednom od montažnih kamiona na kojima su bili dronovi, skliznuo je krov, a ruski vozač je primijetio dronove, što je moglo ugroziti cijeli plan.

Glavni koordinator akcije na terenu, Artem Timofejev, smislio je priču koju je Rus prihvatio – da su kabine lovačke kućice, a dronovi se koriste za praćenje životinja. Krov je na kraju vraćen, a operacija je tako preživjela posljednju od niza prepreka.

Jedna od ranijih smetnji desila se u aprilu, dva mjeseca prije same operacije. SBU je prvobitno planirao udar 9. maja, na Dan pobjede nad fašizmom u Rusiji, ali su lokalni praznici i konzumacija alkohola vozača odgodili operaciju za početak juna.

Kamioni koji su nosili dronove u Rusiju ušli su između 23. i 26. maja, dok vozači nisu znali šta prevoze. Kada su kamioni parkirani u blizini aerodroma, operacija je mogla početi, a piloti dronova nisu znali ko je meta do samog dana akcije.

Kako WSJ navodi, razlog ovakvog pristupa bio je da se spriječi curenje informacija – samo nekoliko osoba znalo je šta SBU planira za 1. juni. Kada je sve bilo spremno, pilotima je rečeno da su mete ruski avioni. Njihova reakcija bila je: “operacija kao i svaka druga”.

– Nije bilo nervoze. Imali smo jasan cilj i znali smo da ćemo ga ostvariti – rekao je jedan pilot.

Pred početak akcije, SBU je imao još jedan problem – lošu vezu između Kijeva i jednog od kamiona. Vozač je prestao odgovarati na pozive, pa je operacija pokrenuta u manjem kapacitetu nego što je planirano.

Tokom same akcije, agenti SBU-a pratili su događaje sa strepnjom. Svaki put kada bi ruski avion bio pogođen, okupljeni su glasno slavili.

– Bilo je nevjerovatno emotivno. Kada čuješ nekog kako slavi, znaš da sve radi, sve leti – rekao je jedan od pilota.

U Rusiji, vojnici i vozači kamiona sa nevjericom su posmatrali jato dronova kako polijeće. Sat vremena kasnije, prema ukrajinskim podacima, pogođeno je 41 ruski avion, od kojih je najmanje desetak uništeno. Neki analitičari smatraju da broj može biti precijenjen, ali SBU tvrdi da je Rusija premještanjem neoštećenih aviona pokušala obmanuti analitičare.

Glavni koordinator u Rusiji, Artem Timofejev, ubrzo je postao meta FSB-a, ali je prije dolaska agenata već napustio zemlju. On i supruga su nekoliko dana prije operacije prešli granicu u Kazahstan u iznajmljenom kombiju, pod izgovorom da idu na odmor.

