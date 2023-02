Je li ovo moguće? Nizozemac tvrdi da je ‘predvidio‘ užas u Turskoj, pogledajte objavu od prije samo tri dana…

Malo ko od nas vjeruje u predviđanja ili predskazanja i smatra da takve stvari nisu utemeljene.

Međutim, nažalost, u slučaju razornog potresa koji je jutros pogodio Tursku predviđanje jednog europskog istraživača pokazalo se točnim, piše Slobodna Dalmacija. Izvjesni Frank Hoogerbeets iz Harlema u Nizozemskoj na svom Twiteru je 3. februara ove godine, u 13.03 sati objavio kako će Tursku, odnosno njezin južno-centralni dio u blizini Sirije, Jordana i Lebanona, kako je on napisao “prije ili kasnije” pogoditi potres jačine 7.5 stepeni.

Ono što je Hoogerbeets “predvidio”, nažalost se i obistinilo, i taj dio Turske je noćas pogodio strašan potres magnitude 7.8, usmrtivši, prema dosadašnjim informacijama, najmanje 500 ljudi, dok ih je više od dvije hiljade povrijeđenih.

Sooner or later there will be a ~M 7.5 #earthquake in this region (South-Central Turkey, Jordan, Syria, Lebanon). #deprem pic.twitter.com/6CcSnjJmCV

Frank Hoogerbeets je također na Twiteru objavio kako “njegovo srce ide svima onima koji su povrijeđeni u ovoj katastrofi i da je ovo slična situacija kao 115. i 526. godine, kada su se na tom području dogodili slični potresi”.

My heart goes out to everyone affected by the major earthquake in Central Turkey.

As I stated earlier, sooner or later this would happen in this region, similar to the years 115 and 526. These earthquakes are always preceded by critical planetary geometry, as we had on 4-5 Feb.

— Frank Hoogerbeets (@hogrbe) February 6, 2023