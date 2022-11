Snažan zemljotres pogodio Jadran

Zemljotres jačine 4,6 po Richteru zabilježen je jutros oko 6:20 sati u Jadranskom moru blizu italijanske obale.

Ovaj zemljotres je zabilježen na dubini od 10 kilometara, a epicentar je bio 57 kilometara od grada Riminija i 30 kilometara sjeveroistočno od Pesara.

🔎 Regional instrumental seismicity in Adriatic Sea. The colored dots represent the #earthquakes that have struck the region [using @ISCseism catalog -1960 to 2020- and @EMSC data -from 2021 onwards]: pic.twitter.com/51QoaM8n8Y

— EMSC (@LastQuake) November 20, 2022