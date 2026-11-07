Iran ukinuo ograničenje od 2000 km za svoje projektile: Ima li Evropa razloga za strah

Iranska revolucionarna garda objavila je danas da je ukinula dosadašnje ograničenje dometa svojih balističkih projektila na 2.000 kilometara. Odluka otvara mogućnost razvoja oružja koje bi moglo pogoditi znatno udaljenije ciljeve, uključujući veći dio Evrope, javlja Associated PressPortparol Revolucionarne garde, general Hossein Mohebbi, na konferenciji za novinare u Teheranu potvrdio je da Iran više ne smatra ograničenje dometa svojih projektila obavezujućim.

„To ograničenje za nas je ukinuto“, rekao je Mohebbi.

Dodao je da će Iran svoje sposobnosti pokazati u praksi, umjesto da o njima samo govori. Pritom nije otkrio posjeduje li Iran već projektile koji mogu dosegnuti udaljenosti veće od 2.000 kilometara.

Šta to znači za Evropu?

Iran je dosad tvrdio da dobrovoljno ograničava domet svojih balističkih projektila na 2.000 kilometara. Takvi projektili već mogu dosegnuti Izrael, američke vojne baze na Bliskom istoku, cijeli Arapski poluotok te dijelove Grčke i Balkana.

Ukidanje ograničenja znači da Teheran više ne isključuje razvoj projektila znatno većeg dometa. Oni bi potencijalno mogli ugroziti i ciljeve dublje u Evropi.

Ipak, zasad nema potvrde da Iran raspolaže takvim oružjem. Prema dostupnim informacijama, nije poznato da Iran posjeduje operativne balističke projektile dometa većeg od 2.000 kilometara.

Američki zvaničnici ranije su upozoravali da bi se tehnologija koju Iran koristi u svom svemirskom programu mogla upotrijebiti za razvoj interkontinentalnih balističkih projektila.

Iranski vrhovni vođa zaprijetio SAD-u i Izraelu

Današnja objava dolazi nekoliko dana nakon što je iranski vrhovni vođa ajatolah Modžtaba Hamenei upozorio da će Iran na svaku prijetnju Sjedinjenih Američkih Država ili Izraela odgovoriti bez geografskih ograničenja.

Prema iranskoj novinskoj agenciji Tasnim, Hamenei je naredio i ažuriranje liste mogućih vojnih ciljeva kako bi se njome obuhvatili američki i izraelski objekti i druga imovina,piše Avaz

Mohebbi je poručio da Iran u mogućem sukobu može napasti protivnika na neočekivanom mjestu i tako ozbiljno oslabiti njegove sposobnosti.

Objava dolazi u vrijeme strahovanja od novog velikog sukoba Irana s Izraelom i Sjedinjenim Američkim Državama. Ukidanjem dosadašnjeg ograničenja Teheran šalje poruku da u budućem sukobu ne namjerava unaprijed ograničavati udaljenost ciljeva koje bi mogao napasti.

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