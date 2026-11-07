Veliki mjesečni horoskop za novembar 2026.

OVAN

Novac

Mjesečni horoskop za novembar 2026. godine kaže da početak mjeseca zahtijeva da preispitate zajedničke finansije ili izmirite stare dugove, ali već poslije 14. novembra situacija se potpuno mijenja. Venera kreće direktno i otvara period uspješnih poslovnih pregovora i skupih poklona od partnera, dok se najveći finansijski uspjeh najavljuje za 16. novembar. Spoj vašeg vladara Marsa sa Jupiterom podstiče vas na velike poteze. U ovom periodu kupovina zlatnog nakita ili luksuznog sata može da vam djeluje kao ulaganje u lični imidž. Kako impulsivnost ne bi ugrozila vaš budžet, sigurnost potražite u stvaranju rezervnog fonda u visini tri mjesečna prihoda.

Ljubav

Venera kreće direktno 14. novembra i slobodnim Ovnovima otvara sezonu osvajanja. Neizvjesnost nestaje, a umjesto neobičnih kandidata pojavljuju se harizmatične osobe sa ozbiljnim namjerama. Ukoliko ste u vezi, snažan spoj Marsa i Jupitera 16. novembra donosi pravi nalet strasti. Sastanci bi mogli da izgledaju kao scene iz filma, a osjećanja da budu intenzivna kao u prvim sedmicama poznanstva. Usmjerite ovu energiju na zajedničke avanture i romantična putovanja, umjesto na dokazivanje ko je u pravu u svakodnevnim raspravama.

Zdravlje

Nalet Marsove energije dostiže vrhunac 16. novembra, tokom njegovog spoja sa Jupiterom. Vaša fizička snaga biće naglašena, pa ćete željeti da je usmjerite na treninge snage ili intenzivne kardio vježbe. Najvažnije je da u naletu entuzijazma ne preopteretite zglobove i kardiovaskularni sistem.

BIK

Novac

Finansijski novi početak za vas stiže 9. novembra, sa mladim Mjesecom u Škorpiji. To je vrijeme partnerskih projekata, ulaganja i preispitivanja uslova ugovora. Kada Merkur 13. novembra krene direktno, na račune bi konačno mogle da stignu uplate koje čekate. Kulinarske radionice, kvalitetan namještaj za dom i klasičan nakit sa krupnim kamenjem naći će se među poželjnim troškovima. Usmjeravanje slobodnog novca u različite vrste imovine, umjesto u još jednu impulsivnu kupovinu, pružiće vam željeni osjećaj stabilnosti.

Ljubav

Mlad Mjesec u Škorpiji 9. novembra obnavlja vaše polje partnerstva, pa slobodne Bikove može da očekuje sudbonosan susret. Slučajan susret pogleda u omiljenom kafiću mogao bi da preraste u zanimljivu romansu. Ukoliko ste u vezi, Merkur će vam od 13. novembra pomoći da razriješite stare nesporazume i vratite osjećaj bliskosti i povjerenja. Dozvolite sebi više nježnosti i čulnosti. Vaša uobičajena potreba da sve kontrolišete sada ustupa mjesto iskrenim osjećanjima.

Zdravlje

Venera, vaša vladajuća planeta, kreće direktno 14. novembra, što se u ovom horoskopu povezuje sa svježijim izgledom, hormonskom ravnotežom i boljim stanjem kože. Bićete smireniji i lakše ćete se oslobađati navike da stres ublažavate ugljenim hidratima. Mlad Mjesec 9. novembra označen je kao trenutak za početak programa posvećenog brizi o tijelu.

BLIZANCI

Novac

Zatišje u kupovini završava se u posljednjoj trećini mjeseca, kada pun Mjesec 24. novembra osvjetljava stvarno stanje vašeg bankovnog računa i donosi svođenje računa. Ipak, ni do tada vam neće biti dosadno. Direktno kretanje Merkura moglo bi da donese dobre vijesti o usklađivanju prihoda ili vraćanju starog duga. Novembar 2026. je predstavljen kao povoljan period za kupovinu novih uređaja, pametne tehnike i ulaganje u obrazovanje. Najvažnije je da odredite čvrst dnevni limit za spontane kupovine preko interneta kako biste izbjegli nepotrebne sitne troškove.

Ljubav

Ukoliko ste slobodni, od 22. novembra, kada Sunce pređe u Strijelca, vaš društveni život postaje mnogo življi. Pun Mjesec u vašem znaku 24. novembra pokazaće vam ko zaista zaslužuje pažnju. Ako ste u vezi, očekuje vas prijatan i opušten period. Dosadnu rutinu zamijeniće spontani noćni razgovori, kraća putovanja i obnovljeni flert. Prestanite da analizirate svaku primljenu poruku do najsitnijih detalja i dozvolite sebi da uživate.

Zdravlje

Oko punog Mjeseca, 24. novembra, mogli biste da osjetite potrebu da više pažnje posvetite odmoru, naročito zbog previše informacija i mogućih problema sa spavanjem. Direktno kretanje Merkura od 13. novembra povezuje se sa bistrijim mislima i popuštanjem migrena.

RAK

Novac

Mjesečni horoskop za novembar 2026. godine kaže da će osjećaj za finansije biti naročito izražen kada je riječ o nekretninama i porodičnoj ušteđevini. Mlad Mjesec 9. novembra najavljuje početak povoljnih poslova, dok snažan aspekt Marsa i Jupitera 16. novembra može da donese neočekivani veći priliv, premiju, dobitak ili izdašan bonus. Na listi željenih kupovina ističu se umjetnička djela, starinski kompleti nakita i predmeti koji mogu da se prenose generacijama. Automatsko prebacivanje određenog procenta svake uplate na štedni račun pomoći će vam da sakupite značajnu sumu bez velikog odricanja.

Ljubav

Mlad Mjesec u srodnom vodenom znaku 9. novembra slobodnim Rakovima donosi priliku da postanu glavni junaci lijepe ljubavne priče. Harizmom i unutrašnjim sjajem privlačićete ljude o kakvima ste maštali. Ukoliko ste u vezi ili braku, poslije ulaska Marsa u Djevicu 25. novembra očekujte praktične pokazatelje ljubavi. Partner će brigu pokazivati djelima, umjesto velikim riječima. Spustite svoj zaštitni oklop i otvoreno pokažite šta zaista želite.

Zdravlje

Mlad Mjesec u Škorpiji 9. novembra najavljuje duboko emocionalno rasterećenje. Napetost bi mogla da popusti i ustupi mjesto unutrašnjem miru. U drugoj polovini mjeseca, pod uticajem Sunca u Strijelcu, imaćete više volje za fizičku aktivnost.

LAV

Novac

Spoj Marsa i Jupitera u vašem znaku 16. novembra stavlja vas među glavne favorite kada je riječ o finansijama. Lična harizma mogla bi veoma brzo da se pretvori u konkretnu zaradu. Ovo je mjesec velikih iznosa, značajnih ugovora i luksuznih kupovina, pa ćete razmišljati o brendiranoj torbi, dragocjenom nakitu ili novom automobilu. Usmjeravanje dijela neočekivane veće zarade u imovinu trajnije vrijednosti pomoći će vam da sve ne potrošite tokom jednog vikenda.

Ljubav

Vaš trenutak dolazi 16. novembra, kada Mars i Jupiter udruže snage u vašem znaku. Ukoliko ste slobodni, naći ćete se u centru pažnje i dobijati toliko komplimenata i zadivljenih pogleda da bi lako mogli da vam zavrte glavu. U stabilnim vezama ovaj aspekt donosi snažan nalet osjećanja, vraća uzbuđenje i mladalačku zaljubljenost. Podijelite pažnju sa partnerom. Iskreno divljenje voljenoj osobi može dodatno da učvrsti vaš odnos.

Zdravlje

Nalet životne snage i poleta očekuje vas 16. novembra, kada se Mars i Jupiter spoje u vašem znaku. Imaćete osjećaj da možete da pomjerite planine, ali obratite pažnju na držanje i ne preopterećujte donji dio leđa tokom treninga.

DJEVICA

Novac

Mjesečni horoskop za novembar 2026. godine kaže da će nejasnoće u vezi sa novcem početi da se razrješavaju 13. novembra, kada vaš vladar Merkur prestane da se kreće retrogradno. Od tog trenutka lakše ćete se usmjeravati ka novim poslovnim ciljevima i potpisivanju važnih dokumenata. Mars ulazi u vaš znak 25. novembra i naglašava praktičnost. Jasnije ćete vidjeti gdje možete da uštedite, a u šta želite da uložite. Novembar je predstavljen kao povoljan mjesec za kupovinu osnovnih komada garderobe i ulaganje u zdravlje. Svoju analitičnost usmjerićete i na proučavanje investicionih fondova, umjesto na čuvanje novca „ispod dušeka“.

Ljubav

Kada Merkur 13. novembra krene direktno, za slobodne Djevice završava se period nejasnih nagovještaja. Zamjenjuju ih otvoreno pokazivanje simpatija i duboki, intelektualni razgovori sa osobom koja ispunjava vaše visoke kriterijume. Ukoliko ste u dugoj vezi, od 25. novembra, zahvaljujući ulasku Marsa u vaš znak, odnos dobija snažan podsticaj. Vi i partner postajete tim spreman i za velike poduhvate i za uređenje zajedničkog doma. Utišajte unutrašnjeg perfekcionistu i dozvolite ljubavi da ponekad bude spontana i nepredvidiva.

Zdravlje

Od 25. novembra, kada Mars uđe u vaš znak, raste vaša želja da se temeljno posvetite svom tijelu. Ovaj period se povezuje sa ubrzavanjem metabolizma i potrebom da uredite san, uradite detaljne analize krvi i poboljšate ishranu.VAGA

Novac

Finansijska ravnoteža počinje da se vraća 14. novembra, zajedno sa direktnim kretanjem Venere. Rasprave o budžetu jenjavaju, a vaš profesionalni rad počinje da se vrednuje na odgovarajući način. Mjesec pogoduje ulaganju u sebe, od tretmana njege do kupovine srebrnog nakita i bijelog zlata. Kako biste održali stabilnost, detaljno provjerite automatska plaćanja i pretplate na koje ste možda zaboravili. Tako ćete lakše zaustaviti male, ali redovne odlive novca.

Ljubav

Kada vaša vladarka Venera 14. novembra krene direktno u vašem znaku, vaš šarm dolazi do izražaja. Ukoliko ste slobodni, mogli biste da birate između više veoma privlačnih kandidata. Ako ste u vezi, ovaj period donosi sklad, lijepe sastanke i obnovljena osjećanja. Preuzmite inicijativu i poslušajte srce, umjesto da beskrajno mjerite sve razloge za i protiv.

Zdravlje

Od 14. novembra pažnju ćete usmjeriti na njegu kože i osjećaj unutrašnje ravnoteže. Direktno kretanje Venere povezuje se sa nestajanjem tragova umora, boljim tonusom i lakšim odricanjem od viška šećera.

ŠKORPIJA

Novac

Mlad Mjesec u vašem znaku 9. novembra otvara novi finansijski ciklus koji traje godinu dana. Mogli biste da privlačite tuđe resurse, novac investitora i povoljne ponude, dok se poslije direktnog kretanja Merkura 13. novembra otvara prostor za pokretanje sopstvenih poslovnih projekata. Kada je riječ o kupovini, privlačiće vas predmeti koji ističu status, poput prirodne kože i skupih parfema. Usmjeravanje novca na prijevremenu otplatu postojećih kredita oslobodiće više prostora za nove poslovne poduhvate.

Ljubav

Mlad Mjesec u vašem znaku 9. novembra pokreće snažan ciklus lične privlačnosti. Ukoliko ste slobodni, vašem šarmu biće teško odoljeti. U stabilnim vezama poslije 13. novembra nestaju posljednji razlozi za sumnju, a njihovo mjesto zauzimaju emocionalna bliskost i strast. Prepustite se onome što se dešava i odustanite od navike da tražite skrivene namjere tamo gdje postoje iskrena osjećanja.

Zdravlje

Mlad Mjesec u vašem znaku 9. novembra opisuje se kao period potpunog preporoda i obnavljanja organizma. Poslije 13. novembra najavljuje se popuštanje apatije i uznemirenosti, uz veću izdržljivost.

STRIJELAC

Novac

Mjesečni horoskop za novembar 2026. godine izdvaja Sunce koje ulazi u vaš znak 22. novembra i donosi nalet energije i ideja za zaradu. I prije toga, aspekt Marsa i vašeg vladara Jupitera 16. novembra mogao bi da donese značajnu finansijsku sreću. Novembar je predstavljen kao povoljan za plaćanje egzotičnih putovanja, kvalitetnog obrazovanja i kupovinu luksuznih naočara ili satova. Pažljivo pročitajte i najsitnija slova u finansijskim ugovorima kako vaše velike planove ne bi poremetile pravne pojedinosti.

Ljubav

Ukoliko ste slobodni, od 22. novembra očekuje vas prava ljubavna avantura. Ulazak Sunca u vaš znak puni vas energijom, pa svaki slučajan susret može da postane početak uzbudljive priče. U stabilnim vezama snažan aspekt Marsa i Jupitera 16. novembra podstiče vas i partnera na odvažne zajedničke planove. To može da bude spontana kupovina karata za daleko putovanje ili odluka da odnos podignete na viši nivo. Usmjerite svoj temperament i pažnju na jednu osobu, a rezultat bi mogao da nadmaši očekivanja.

Zdravlje

Sunce u vašem znaku od 22. novembra donosi više energije i želju za kretanjem na svježem vazduhu. Bićete raspoloženi za fizičku aktivnost. Šetnje življim tempom izdvajaju se kao način da pokrenete tijelo i poboljšate kondiciju.

JARAC

Novac

Vaša disciplinovana finansijska strategija u novembru 2026. donosi rezultate koje dugo čekate. Ulazak Marsa u Djevicu 25. novembra pojačava produktivnost i stavlja fokus na poslove sa nekretninama, hartijama od vrijednosti ili većom opremom. U kupovini prednost dajte kvalitetu. Dobro vuneno odijelo ili jednostavan prsten mogu da vam traju decenijama. Određivanje fiksnog iznosa za mala zadovoljstva pomoći će vam da izbjegnete iscrpljivanje i kasniju neplaniranu kupovinu.

Ljubav

Venera od 14. novembra slobodnim Jarčevima donosi opuštenost zahvaljujući kojoj ćete konačno primijetiti romantično interesovanje osobe koja se već dugo nalazi u vašem bliskom krugu. Ukoliko ste u vezi, sa ulaskom Marsa u Djevicu 25. novembra dolazi period stabilnosti i sigurnosti. Zajednički ciljevi dodatno će učvrstiti emocionalnu povezanost. Zamijenite poslovnu ozbiljnost nježnijim izdanjem i dozvolite partneru da vas obasipa pažnjom.

Zdravlje

Sa prelaskom Marsa u Djevicu 25. novembra ponovo ćete poželjeti da sistematično brinete o zdravlju. Pažnju ćete usmjeriti na mišiće, kosti, zglobove i uređen dnevni raspored.

VODOLIJA

Novac

Pred vama je mjesec neočekivanih finansijskih ideja i poslovnog napretka. Spoj Marsa i Jupitera 16. novembra naglašava vaš status i najavljuje značajnije novčane prilive, dok bi od ulaska Sunca u Strijelca 22. novembra prilike za zaradu mogle da dolaze preko društvenih mreža i prijatelja. Na listi željenih kupovina izdvajaju se najsavremenija tehnika, neobičan dizajnerski nakit i umjetnički predmeti. Prebacivanje neočekivanog bonusa na poseban račun istog dana kada ga dobijete pomoći će vam da postepeno izgradite ozbiljniju ušteđevinu.

Ljubav

Ulazak Sunca u Strijelca 22. novembra proširuje krug poznanstava slobodnih Vodolija. Pun Mjesec 24. novembra razjasniće situaciju sa osobom sa kojom već dugo flertujete. Ukoliko ste u dugoj vezi, ovaj mjesec donosi intelektualnu i emocionalnu povezanost. Zajednički projekti, druženja sa prijateljima i razgovori do zore dodatno će vas zbližiti. Zapamtite da bliskost zahtijeva i otvoreno pokazivanje topline, uz dobru komunikaciju.

Zdravlje

Oko punog Mjeseca 24. novembra naglašava se briga o cirkulaciji i skočnim zglobovima. Već poslije 22. novembra mogli biste da osjetite više volje za grupne treninge i ples.

RIBE

Novac

Mjesečni horoskop za novembar 2026. godine pojačava vašu intuiciju, koja ovog mjeseca postaje važan poslovni oslonac. Mlad Mjesec 9. novembra ukazuje na nove izvore prihoda, direktno kretanje Venere 14. novembra najavljuje bolji protok novca, a pun Mjesec 24. novembra stavlja fokus na nekretnine. Ovog mjeseca privlačiće vas skupi parfemi, nakit sa prirodnim biserima i svileni komadi garderobe. Kada emotivnu kupovinu zamijenite urednim praćenjem budžeta kroz mobilnu aplikaciju, vidjećete da i pažljivo planiranje može da pruži zadovoljstvo.

Ljubav

Mlad Mjesec u vodenom znaku 9. novembra slobodnim Ribama otvara vrata romantičnih snova koji ovog puta imaju šansu da postanu stvarnost, uz osobu sa kojom odnos može da ima budućnost. Ukoliko ste u vezi, poslije direktnog kretanja Merkura 13. novembra razilaze se sitni nesporazumi. U vaš odnos vraćaju se nježnost i intuitivno razumijevanje međusobnih želja. Oslonite se na stvarne postupke partnera i nemojte u mašti da dopisujete ono što ne postoji. Stvarnost bi sada mogla da bude ljepša od fantazije,piše Mondo

Zdravlje

Mlad Mjesec 9. novembra podstiče vas da pažljivije osluškujete potrebe za odmorom, kvalitetnim snom i dovoljnim unosom tečnosti. U drugoj polovini mjeseca horoskop najavljuje manje problema sa zadržavanjem tečnosti i veći osjećaj lakoće.

(MONDO)

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