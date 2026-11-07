Voda odnijela šatore u Gazi: Porodice noć provode na mokroj zemlji

[galleryObilne kiše poplavile su najmanje 70.000 šatora u kampovima za raseljene Palestince u Pojasu Gaze, natopivši madrace, deke i oskudne stvari koje su im preostale.

Vladin Ured za medije u Gazi, kojim upravlja Hamas, saopćio je da je u posljednjih 12 sati pogođeno više desetina hiljada raseljenih osoba, a zabilježene su i brojne povrede. Smrtnih slučajeva zasad nije bilo. Služba civilne zaštite primila je oko 1.500 poziva za pomoć, dok su se tri napuštene kuće urušile.

Stanovnici poplavljenih kampova pokušavaju spasiti ono što im je ostalo, popravljaju šatore i pijeskom sprečavaju prodor vode. Djeca su evakuisana iz poplavljenih skloništa, a mnoge porodice ponovo su prisiljene spavati na mokrim madracima ili direktno na zemlji.

Dužnosnici upozoravaju da se teško nose s posljedicama nevremena zbog nedostatka goriva i uništene mehanizacije. Prema njihovim navodima, tokom rata uništena su brojna vozila, buldožeri i druga oprema potrebna za ispumpavanje vode.

Većina od više od dva miliona stanovnika Gaze raseljena je tokom rata, a veliki dio teritorije pretvoren je u ruševine. Mnogi danas žive u šatorskim naseljima, koja su posebno izložena poplavama.

Hamas optužuje Izrael da sprečava ulazak šatora i građevinskog materijala u Gazu. Izraelska agencija COGAT saopćila je da je, u saradnji s međunarodnim organizacijama, pojačala aktivnosti na poboljšanju sanitarnih uslova. Ove sedmice u Gazu su, uz posredovanje Međunarodnog komiteta Crvenog križa, dopremljena četiri vozila za pražnjenje septičkih jama,pišu Vijesti

Uprkos sporazumu o prekidu vatre postignutom uz posredovanje SAD-a, obnova Gaze odvija se veoma sporo, dok pregovori o razoružanju Hamasa i povlačenju izraelskih snaga nisu donijeli dogovor.

Prema podacima palestinskih vlasti, od početka izraelskog napada na Gazu, nakon napada Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. godine, ubijeno je više od 74.000 ljudi. ids=”1065419″]

Facebook komentari