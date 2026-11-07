Seka Aleksić napravila spektakl u Zagrebu: Arena pjevala uglas, najavljen i treći koncert

Od samog početka nastupa bilo je jasno da publiku očekuje večer ispunjena muzikom, emocijama i vrhunskom produkcijom. Uz brojne plesače, atraktivne svjetlosne i vatrene efekte te impresivnu scenografiju, Seka je publici ponudila pravi koncertni spektakl.Tokom večeri promijenila je tri upečatljive odjevne kombinacije. Nastup je započela u crnoj kreaciji, potom se presvukla u crveni bodi, dok je završni dio koncerta obilježila raskošnim zlatnim izdanjem. Posebnu pažnju privukao je i njen dolazak na scenu na motociklu, što je dodatno upotpunilo cjelokupni nastup.Dugogodišnja veza sa zagrebačkom publikom

Uoči izlaska na pozornicu Seka je govorila o svojoj dugogodišnjoj povezanosti s hrvatskom publikom, posebno ističući Zagreb, u kojem je tokom karijere često nastupala.

Prisjetila se perioda kada je istovremeno nastupala u nekoliko zagrebačkih klubova, naglašavajući da je uvijek nastojala publici pružiti maksimum.

Istakla je da je upravo energija na njenim koncertima, kao i činjenica da nikada ne skraćuje nastupe, jedan od razloga zbog kojih publika godinama ostaje uz nju.

Tokom koncerta nizali su se hitovi koji su obilježili više od dvije decenije njene karijere. Publika je uglas pjevala pjesme „Aspirin“, „Crno i zlatno“, „Poslednji let“ i „Kraljica“, a veliko oduševljenje izazvale su i numere s njenog novog albuma „Femme Fatale“.Godinu dana pripremala koncertni spektakl

Za svoj prvi nastup u najvećoj hrvatskoj dvorani pjevačica je pripremala posebnu produkciju gotovo godinu dana. U realizaciju su bili uključeni brojni saradnici, a posebna pažnja posvećena je scenografiji, kostimima, koreografijama i izboru pjesama.

Seka je otkrila da joj je jedan od najzahtjevnijih zadataka bio sastaviti repertoar koji će obuhvatiti najvažnije pjesme iz njene bogate diskografije.

S obzirom na deset objavljenih albuma, nije bilo jednostavno odabrati numere koje će stati u koncertni program dug između dva i po i tri sata.



Najavila je i određene promjene repertoara za naredne nastupe, kako bi publika na novim koncertima imala priliku čuti i pjesme koje nisu bile uvrštene u prethodni program.

Emotivna završnica i iznenađenje za publiku

Posebno dirljiv trenutak dogodio se na samom kraju večeri, kada je pjevačica, vidno emotivna zbog podrške i skandiranja iz publike, uputila zahvalnost prisutnima.

Poručila je da osjeća ljubav zagrebačke publike, zahvalila svima koji je godinama podržavaju i izrazila nadu da će zajedničku energiju ponoviti i na narednom koncertu.

Koliko je interesovanje za njene nastupe veliko, potvrđuje i činjenica da su oba novembarska koncerta rasprodana. Zbog velikog interesovanja publike najavljen je i treći nastup, koji je zakazan za 20. mart 2027. godine.

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