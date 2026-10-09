Bujice nosile auta, voda u kućama: Vanredno stanje u Čileu

Zbog rizika od novih klizišta i drugih vanrednih situacija, vlasti su podigle nivo pripravnosti u još deset čileanskih okruga. Predsjednik Čilea Jose Antonio Kast proglasio je vanredno stanje u Las Condesu, bogatom istočnom predgrađu Santiaga.

Ova odluka omogućava državnim institucijama da brže i efikasnije reaguju na posljedice nevremena. Bujice su, naime, pretvorile važne saobraćajnice u vodene tokove i onemogućile normalno odvijanje prometa.

Gradonačelnica Las Condesa Catalina San Martín izjavila je da je tokom proteklih dana palo 14,4 centimetra kiše, što je približno devet puta više od uobičajenog prosjeka za oktobar. Upozorila je da je tlo na cijelom području već potpuno zasićeno vodom.Rijeka Mapocho, koja protiče kroz Santiago, izlila se iz korita, zbog čega su izdata naređenja za evakuaciju stanovništva. Čileanska agencija za upravljanje katastrofama istovremeno je naložila zatvaranje škola.

Prema zvaničnim podacima, nevrijeme je još početkom sedmice oštetilo desetine kuća u centralnom dijelu Čilea. U Santiagu je gotovo 12.000 domaćinstava ostalo bez električne energije. Nadležni očekuju da će intenzitet padavina tokom dana oslabiti. U jučerašnjem nevremenu nije bilo smrtno stradalih,pišu Vijesti

Među povrijeđenima je i jednogodišnje dijete koje je zadobilo prijelome kostiju. Vatrogasne službe potvrdile su da su spasile ili evakuisale više od hiljadu ljudi.

Poplave su se pojavile u periodu jačanja klimatskog fenomena El Niño. Ova prirodna pojava podrazumijeva periodično zagrijavanje površinskih voda u tropskom dijelu Tihog okeana, što utiče na vremenske prilike širom svijeta. Na južnoj hemisferi El Niño često donosi vlažnije proljetne mjesece.

Svjetska meteorološka organizacija objavila je u četvrtak procjenu prema kojoj bi ovogodišnji El Niño svoj vrhunac mogao dostići u decembru. Prema njihovim navodima, postoji mogućnost da bude među najintenzivnijim zabilježenim pojavama ove vrste od 1950. godine.

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