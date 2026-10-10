Masovna hapšenja učenika u Poljskoj zbog straha od “Krvavog petka”

“Skoro 35.000 škola prošlo je kroz kontrolu, a 59 osoba zadržano je u cijeloj zemlji. Do 17 sati zabilježena su 172 slučaja aktivnog djelovanja policije zbog sumnje na krivično djelo”, saopćila je večeras poljska policija.

U cijeloj zemlji tokom dva dana vladala je panika nakon napada u srijedu u Ostrolenki, u Mazovječkom vojvodstvu, gdje je 19-godišnji učenik napao i izbo nožem devet osoba, među kojima je bilo petero učenika i dvoje nastavnika, a u njegovom ruksaku pronađen je i eksploziv kućne izrade.

U osnovnoj školi u mjestu Leščidol-Novini, u istoj regiji Poljske, 15-godišnjak je u četvrtak nožem napao direktora, jednu od učiteljica i domarku, koja je podlegla povredama tokom prijevoza u bolnicu.

Među roditeljima i djecom širom Poljske počele su se širiti glasine da će napadi kulminirati danas i da je sve to navodno dio internet izazova “Krvavi petak”. Zbog toga je 46 škola u Mazovječkoj regiji odlučilo otkazati današnju nastavu, dok su vlasti rasporedile policiju širom Poljske kako bi kontrolisala škole i prostor oko njih.

Iako poljske vlasti, ministri i policija od jutros umiruju javnost tvrdnjama da nikakav izazov “Krvavi petak” ne postoji, upozoravaju na poznati fenomen u kojem neki mladi pokušavaju kopirati napade, makar tako što se hvale da su prokrijumčarili plastične noževe.

Istovremeno, mediji bliski opozicionim konzervativcima i radikalnim nacionalistima pozivali su roditelje da danas nikako ne šalju djecu u škole u kojima se održava nastava.

Od jučer su medije preplavile vijesti o privođenju učenika, pretežno 15-godišnjaka i 13-godišnjaka, uglavnom zbog toga što su na društvenim mrežama objavljivali prijetnje ili pokušali prokrijumčariti noževe ili plastične igračke koje izgledaju kao hladno oružje u škole. Neke su u policijske stanice doveli sami roditelji nakon što su otkrili da se na internetu hvale kako će počiniti neko zlo u školi.

Policija je čak i u Krakovu, nakon prijave, intervenisala zbog desetogodišnjaka za kojeg se ispostavilo da je samo došao u školu odjeven u kostim za Noć vještica, noseći igračku – plastičnu sataru za meso.

Poljski premijer Donald Tusk jučer je osudio napade, ali i kulturu govora mržnje, promoviranje nasilja i veličanje huliganstva, ne samo na internetu nego i na političkoj sceni. Upozorio je da je jedan od napadača na kacigi imao kameru, očigledno s namjerom da snimi napad i objavi video na društvenim mrežama.

Nakon serije hapšenja uslijedile su i prve odluke specijalnih, takozvanih porodičnih sudova za maloljetnike, prenosi Beta,pišu Vijesti

Devetnaestogodišnjem učeniku, napadaču iz Ostrolenke, koji je izveo prvi napad u srijedu, određen je pritvor u trajanju od tri mjeseca, dok je 15-godišnjak koji je u četvrtak u mjestu Leščidol-Novini nožem ubio 37-godišnju domarku upućen u popravni dom.

Neki od maloljetnika koji nisu ostvarili svoje namjere, ali su prijetili i širili paniku na internetu, također će provesti nekoliko mjeseci u popravnim domovima, dok su drugi samo saslušani i pušteni kući.

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