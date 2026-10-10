Jezive scene u Beogradu: Srbijanski rukometaš brutalno nokautiran, ostao nepomično ležati na parketu

Dvoranom su odjeknuli krici “Zovi hitnu”, sve je izgledalo stravičnoUžasne scene obilježile su utakmicu 5. kola Arkus lige između Lavova i Partizana.

Drama u finišu

Sve se dogodilo u 54. minuti kada je rukometaš Partizana Vladislav Kuleš tokom šuta brutalno nokautirao Aleksandra Stojkovića.

Kuleš je ostao sa ispruženom rukom koja je udarila Stojkovića, nakon čega je kadetski reprezentativac Srbije ostao ležati na parketu.

U prvi mah se činilo da je riječ o udarcu kakve često viđamo na rukometnim parketima, no ubrzo je nastala drama.

Iznesen na nosilima

Kako se njegovo stanje nije poboljšavalo, uslijedili su povici: “Zovi hitnu”, a Stojković je na kraju sa terena iznesen na nosilima.

Utakmica je okončana rezultatom 40:24 za Partizan, koji se nakon meča oglasio i porukom podrške za mladog rukometaša protivničkog tima čije zdravstveno stanje za sada nije poznato.

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