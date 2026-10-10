Snažan uragan pogodio Ameriku, naređene hitne evakuacije

Donio je vjetrove brzine do 175 kilometara na sat, snažne olujne udare i obilne padavine.Vlasti strahuju od velikih poplava, zbog čega su naređene evakuacije stanovništva iz ugroženih područja. Florida, Alabama i Georgia proglasile su vanredno stanje,pišu Vijesti

Isaias je stigao na kopno u blizini grada Destina, na sjeverozapadu Floride. Iako je prije udara oslabio s treće na drugu kategoriju, meteorolozi upozoravaju da i dalje predstavlja ozbiljnu opasnost.Olujni valovi mogli bi podići nivo mora za čak 2,7 metara, dok se u priobalnim područjima očekuje do 38 centimetara kiše.

Stotine hiljada domaćinstava bez električne energije

Posljedice oluje već se osjećaju u više saveznih država. Prema podacima platforme PowerOutage.us, bez struje je ostalo više od 350.000 domaćinstava na Floridi i više od 170.000 u Alabami. U Georgiji je zabilježeno više od 8.000 korisnika bez električne energije.

Zvaničnici su pozvali stanovnike ugroženih područja da ne rizikuju svoje živote i da na vrijeme napuste opasne zone.

Senator s Floride Rick Scott uputio je hitan apel stanovnicima priobalnih zajednica.

„Ne čekajte, izađite odmah!“, poručio je Scott,pišu Vijesti

Guverner Floride Ron DeSantis mobilisao je oko 5.000 pripadnika Nacionalne garde kako bi pomogli u evakuaciji stanovništva i uklanjanju posljedica oluje.

U Alabami je guvernerka Kay Ivey naredila obaveznu evakuaciju turista, posjetilaca i osoba koje nemaju prebivalište u određenim priobalnim okruzima uz Meksički zaliv.

Uragan se kreće prema drugim dijelovima SAD-a

Isaias je prvi uragan ove sezone na Atlantiku, a njegovo formiranje u oktobru predstavlja rijetku pojavu koja se nije dogodila više od 30 godina.

Nacionalni centar za uragane i Nacionalna meteorološka služba SAD-a prognoziraju da će se centar oluje tokom vikenda kretati preko Alabame prema dolini Tennesseeja, a zatim prema Sjevernoj i Južnoj Karolini.

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