Veliki neredi u Francuskoj: Više od 100.000 ljudi na ulicama

Odrasli, uključujući roditelje i sindikalne aktiviste, okupili su se s bijelim trakama na rukama kako bi pružili podršku tinejdžerima, s „ciljem stvaranja tampon-zone“, izvještavaju lokalni mediji.

Učenici su blokirali stotine škola, dok je tokom protekle sedmice povrijeđeno 215 mladih i 715 policajaca, a više od 6.000 ljudi je uhapšeno.

Ogorčenje je dodatno poraslo nakon što je jednom učeniku u ponedjeljak raznesena šaka tokom sukoba. Ranije, tokom ovog talasa protesta, drugog učenika je u glavu pogodila patrona sa suzavcem.Incident se dogodio u sjevernom gradu Lensu, a informacije o tome kako je do njega došlo nisu usaglašene. Prema jednoj verziji, učenik je podigao šok-granatu koju je ispalila interventna policija, dok druga navodi da je granata ispaljena u njegovoj neposrednoj blizini.

Ministar obrazovanja Édouard Geffray rekao je u utorak za France Info:

„Želim izraziti svoje misli za ovog mladića. Naš apsolutni prioritet je zaštita naših učenika. Ovo je očigledno tragedija.“

Međutim, Geffray je dodao da je unutar protesta bilo „ekstremnog nasilja“.

„Od početka pozivam na dijalog, a ne na podsticanje blokada. Od prvih dana, ekstremno nasilni elementi infiltrirali su se u pokrete srednjoškolaca i ponašali se neoprostivo.“

Potpredsjednik studentske sindikalne organizacije Les Lycéens Louis Letoublon odgovorio je na France Info da je Geffray „slušao, a sada mora djelovati“.Mjere Vlade

Koalicija nacionalnih sindikata, uključujući najveći francuski sindikat, Francusku demokratsku konfederaciju rada (CFDT), pozvala je učenike da izađu na ulice u Parizu, Lyonu, Marseilleu i još oko 30 gradova.

Francuski premijer rekao je u ponedjeljak da je vlada najavila mjere kojima će odgovoriti na zahtjeve učenika, ali je Union Syndicale Lycéenne (USL), jedan od glavnih organizatora protesta, saopćio da vlada nije ponudila „ništa konkretno“.

Podršku učenicima pružile su i druge organizacije. Sindikat nastavnika SNES-FSU pozvao je svoje članove da se pridruže protestima u utorak.

Lider radikalno lijeve stranke La France Insoumise (LFI) Jean-Luc Mélenchon opisao je proteste kao „najmoćniji pokret srednjoškolske i studentske omladine“ od 1968. godine – godine velikih nemira tokom kojih su milioni radnika stupili u štrajk.

Talas demonstracija počeo je u septembru u Parizu i proširio se širom zemlje. Učenici protestiraju zbog niza pitanja, uključujući prenatrpane učionice, dotrajale školske zgrade i nedostatak nastavnika.

Proteste su pokrenuli srednjoškolci, kojima su se kasnije pridružili i studenti.Više od 500 škola bilo je djelimično ili potpuno zatvoreno zbog protesta u ponedjeljak, saopćio je francuski ministar obrazovanja.

Učenici su marširali ulicama, dok su na pojedinim mjestima postavljene barikade, a na cestama su gorjeli različiti materijali.

U Aubervilliersu, nedaleko od Pariza, maskirani demonstranti izašli su na ulice u blizini srednje škole Lycée Berthelot.

Francuski premijer Sébastien Lecornu u nedjelju je najavio niz mjera za „rješavanje poteškoća s kojima se suočavaju srednjoškolci i zaposleni u obrazovanju“, obećavši „vidljive promjene“ u školama.

Međutim, također je poručio: „Nećemo praviti nikakve ustupke nasilju. Stojimo uz učenike i zaposlene koji su napadnuti, kao i uz policajce i pripadnike žandarmerije koji su povrijeđeni.“

Kritike desnice

Prošle sedmice, 14-godišnji Eden teško je povrijeđen u Saint-Ouen-l’Aumôneu nakon što ga je, prema navodima, u glavu pogodila granata sa suzavcem.

Učenik je zadobio „dvostruki prijelom vilice“ i morao je biti podvrgnut „izuzetno velikoj operaciji“, rekao je njegov advokat.

Na konferenciji za novinare u ponedjeljak, Edenova majka rekla je da joj je srce „slomljeno“.

„To je sramotno, užasno, nasilno i stravično“, prenio je njene riječi francuski medij BFMTV.

„Ovo se ne bi smjelo događati. Oni se obračunavaju s djecom koja traže bolje uslove za školovanje.“

Demonstranti su na pojedinim mjestima palili materijale s cesta i postavljali barikade.ako su naredni predsjednički izbori u Francuskoj još mjesecima udaljeni, protesti i reakcija francuskih vlasti snažno su politizirani.

Vlada i političari krajnje desnice optužili su krajnju ljevicu da podstiče proteste. Lecornu je rekao da je LFI „neodgovorna“ zbog poziva da se pokret proširi.

Liderka krajnje desnog Nacionalnog okupljanja Marine Le Pen također je kritizirala reakciju ljevice,pišu Vijesti

„Ovo više nisu protesti srednjoškolaca. Riječ je o neredima koje organiziraju profesionalci, a nadziru ih zastupnici La France Insoumise“, rekla je, pozivajući na usvajanje novog zakona protiv nereda.

S druge strane, Mélenchon je policiju optužio za „zloupotrebu ovlasti“ i pozvao građane da izađu na ulice kako bi „zaštitili omladinske demonstracije“.

Ljevičarski gradonačelnik Marseillea Benoît Payan osudio je „neprihvatljivo nasilje“ u svom gradu. Kazao je da su mladi „s pravom zabrinuti“ zbog svoje budućnosti i javnih službi, ali da svoje stavove moraju izražavati mirno.

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