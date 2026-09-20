Nova velika bitka SAD-a i Kine: Ko će kontrolisati budućnost AI-ja

Njegovi klijenti, imućni roditelji koji žele poslati djecu na školovanje u inostranstvo, počeli su dolaziti u njegov ured s informacijama i stavovima koje nisu dobili od konkurentskih kompanija, već od chatbotova.

Kao odgovor, počeo je razvijati vlastiti AI alat za obrazovanje, vodeći se zaključkom: „Ako ih ne možeš pobijediti, pridruži im se.“

Brzina i kvalitet razvoja umjetne inteligencije u Kini trenutno zaostaju jedino za Sjedinjenim Američkim Državama, dok su dvije supersile u sve intenzivnijem rivalstvu, a ulozi rastu sa svakim novim i sposobnijim AI modelom.

Analitičari se uglavnom slažu da su najnapredniji američki modeli još uvijek ispred svojih kineskih konkurenata.

Međutim, posljednjih nekoliko sedmica raspoloženje u Silicijskoj dolini postalo je znatno sumornije. Sve veći broj ljudi iz industrije upozorava na potencijalno katastrofalne posljedice mogućeg „gubitka kontrole“ nad najnaprednijim sistemima umjetne inteligencije.

Izvršni direktor Anthropica Dario Amodei prošle subote predložio je „globalno usporavanje razvoja najnaprednijih modela“, za šta je, prema njegovim riječima, potrebna i saradnja s Kinom.

Međutim, Kina „definitivno nije spremna“ prihvatiti usporavanje pod uslovima koje bi postavile američke kompanije, smatra Lian Jye Su iz tehnološke istraživačke kompanije Omdia.

Za kinesku vladu umjetna inteligencija predstavlja „ključnu sposobnost nacionalnog suvereniteta“, zbog čega Peking ne želi ugroziti napredak koji je ostvario u smanjivanju tehnološkog zaostatka za najnaprednijim američkim modelima.

„Kina ove pozive na usporavanje vidi kao pokušaj da se sačuva američka prednost“, rekao je Su.

Amodei je i sam eksplicitno spomenuo Kinu, tvrdeći da je ključno „zadržati što veću prednost demokratija u oblasti umjetne inteligencije u odnosu na autokratije“.

Založio se, između ostalog, za nastavak američkih ograničenja izvoza naprednih čipova i opreme u Kinu. Neki smatraju da postojeće restrikcije već predstavljaju svojevrsno prisilno jednostrano usporavanje kineskog razvoja.

Kinesko ministarstvo vanjskih poslova odgovorilo je na Amodeijev tekst porukom da će „širenje straha, konfrontacija i destruktivna konkurencija samo poremetiti proces globalnog upravljanja umjetnom inteligencijom“.

Ipak, nekoliko analitičara upozorilo je da bi bilo pogrešno zaključiti da Kina time odbacuje šire zabrinutosti u vezi s rizicima umjetne inteligencije.

Kina objavila novi okvir za sigurnost AI-ja

Kina je ove sedmice objavila treću verziju svog okvira za upravljanje sigurnošću umjetne inteligencije.

Dokument predstavlja svojevrsnu „mapu rizika umjetne inteligencije i okvirni prikaz načina na koji bi se na njih trebalo odgovoriti“, objasnio je Gabriel Wagner, istraživač u Concordiji, konsultantskoj organizaciji za sigurnost AI-ja sa sjedištem u Pekingu.

Među novim elementima nalaze se rizici povezani s AI agentima, prijetnje kibernetičkoj sigurnosti koje donose najnapredniji modeli, kao i pitanje rekurzivnog samousavršavanja – za sada hipotetičkog scenarija u kojem bi umjetna inteligencija postala dovoljno napredna da može sama poboljšavati vlastite sposobnosti.

„Na mnogo načina mislim da postoji više zajedničkog između onoga što govori Amodei i onoga što govori kineska vlada nego što ljudi pretpostavljaju“, rekao je Wagner.

To je u suprotnosti sa stavom američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je ove sedmice strahovanja da bi umjetna inteligencija mogla uništiti čovječanstvo nazvao „prevarom“.

Trump bi se sljedeće sedmice u Washingtonu trebao sastati s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, a očekuje se da će umjetna inteligencija biti jedna od tema razgovora. Analitičari su, međutim, skeptični da bi moglo doći do velikog proboja.

Kineska Komunistička partija, izrazito osjetljiva na sve što bi moglo ugroziti njenu političku kontrolu, aktivno radi na tome da se nova tehnologija razvija unutar granica koje određuje država.

Centralizirana kontrola nad kritičnom infrastrukturom i velikim dijelom privrednih aktivnosti znači da je Kina generalno u boljoj poziciji od SAD-a da odgovori na eventualnu „AI katastrofu“, smatra Su iz Omdije.

S druge strane, kineske kompanije provode manje dobrovoljnog nadzora i evaluacije svojih sistema nego američke, navodi Leia Wang iz Carnegie Endowment for International Peacea (CEIP).

Prema njenim riječima, nijedna od dvije vlade trenutno nije dovoljno pripremljena za mogući incident u kojem bi se izgubila kontrola nad naprednim AI sistemima.

Međutim, kineska regulativa razvija se postepeno i brzo.

„Brzo se prilagođavaju i donose nove mjere“, kazala je Wang.

Od kontrole onoga što AI govori do kontrole onoga što radi

Kina još od 2022. godine ima registar algoritama, ali upozorenja o AI agentima objavljena ove godine ukazuju na promjenu fokusa – „s kontrole onoga što AI govori na kontrolu onoga što AI radi“, navodi Concordia AI.

Peking je ove godine donio i nacionalne propise kojima nastoji ograničiti emocionalnu zavisnost korisnika od AI sistema namijenjenih virtuelnom druženju.

Istovremeno, država snažno podstiče primjenu umjetne inteligencije u cijeloj ekonomiji kako bi ubrzala privredni rast, a taj cilj ugrađen je i u najnoviji kineski petogodišnji plan.

Lokalne vlasti kompanijama nude finansijsku podršku i povoljne cijene zakupa prostora. Poduzetnik Boris But nedavno je pozvan da predstavi svoju kompaniju Hampshire Education u manjem gradu udaljenom oko tri sata od Šangaja, koji želi izgraditi reputaciju tehnološkog centra.

Fabrike širom ogromnog kineskog industrijskog sektora također se podstiču da svoje proizvodne procese prilagode eri umjetne inteligencije.

„Sigurnost i mogućnost kontrole svakako predstavljaju velika pitanja i o njima se aktivno razgovara“, izjavio je glasnogovornik kompanije Black Lake Technologies, platforme za industrijske AI agente koja tvrdi da je sarađivala s oko 40.000 fabrika širom svijeta.

„Ali u proizvodnji su te brige mnogo konkretnije i operativnije. Kompanijama je najvažnije da li je AI pouzdan.“

Za Kineze AI već postaje dio svakodnevnog života

Svakodnevni život u Kini već je u velikoj mjeri digitaliziran, dok je javna rasprava o zaštiti privatnosti podataka tradicionalno manje izražena, što je olakšalo masovno prihvatanje novih tehnologija.

Naprimjer, digitalna zdravstvena usluga A-fu, koja nudi AI chatbot verzije poznatih ljekara obučene na stvarnim kliničkim studijama, nedavno je dostigla 150 miliona korisnika,pišu Vijesti

„Većina ljudi AI doživljava kao koristan alat koji je već dio svakodnevnog života, a ne kao neku apstraktnu prijetnju. Praktičan stav je da treba naučiti živjeti s njim“, rekao je Ni Tao, osnivač i urednik tehnološkog portala yangtzeer.

Postoji stvarna zabrinutost zbog radnih mjesta i dezinformacija, ali istovremeno postoji snažno uvjerenje da Kina mora ovladati umjetnom inteligencijom, a ne usporavati njen razvoj.“

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