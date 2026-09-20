Žestoki udari dronovima na Moskvu: Ima mrtvih, pogođena rafinerija

Guverner moskovske regije Andrej Vorobjov objavio je da je srušeno 249 dronova i da su izbili požari u nekoliko stambenih objekata te u jednom skladištu. U samoj Moskvi oštećena je rafinerija nafte, a dvije zračne luke uvele su ograničenja u saobraćaju, piše BBC.Vorobjov je u nedjelju na Telegramu precizirao da je u Sofjinu poginula 44-godišnja žena nakon što je dron udario u trokatnicu, gdje je povrijeđeno još petero ljudi, uključujući dvoje djece. Potvrdio je i da je u okrugu Orehovo-Zujevo poginuo stariji muškarac u pogođenoj privatnoj kući.Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin objavio je da je jedan dron pogodio zgradu u blizini gradskog bulevara i potvrdio oštećenje postrojenja u rafineriji nafte. Prethodno je Sobjanjin objavio da su srušena 152 drona na putu prema Moskvi.

Najveća moskovska zračna luka Šeremetjevo upozorila je putnike na “privremena ograničenja”, a na zračnoj luci Vnukovo privremeno su obustavljeni svi dolasci i odlasci.

Na društvenim mrežama u međuvremenu su se pojavile snimke koje navodno prikazuju eksplozije na noćnom nebu i skladište u plamenu, no BBC nije mogao potvrditi njihovu autentičnost,pišu Vijesti

Ukrajina izvještava o ruskim udarima

Istovremeno, ukrajinski dužnosnici javili su o žrtvama ruskih napada u subotu. Načelnik kijevske regije Timur Tkačenko potvrdio je da su u napadu na grad Fastiv poginule majka i njezino dvoje male djece, a oštećeno je i nekoliko privatnih kuća.

U sjeveroistočnoj regiji Sumi četiri su osobe poginule nakon što je ruski dron pogodio automobil u kojem su se vozile, objavio je lokalni dužnosnik Oleh Hrihorov.

Rusija i Ukrajina posljednjih su sedmica pojačale uzajamne napade, a mete su najčešće energetska i prometna infrastruktura te velika logistička čvorišta.

Ruski predsjednik Vladimir Putin pokrenuo je potpunu invaziju na Ukrajinu u februaru 2022. godine.

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