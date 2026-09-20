Rat s Iranom koštao SAD 45,1 milijardu dolara

Ministarstvo odbrane SAD-a obavijestilo je zakonodavce da su troškovi rata do 3. septembra iznosili 43,6 milijardi dolara, čemu treba dodati još 1,5 milijardi dolara potrošenih na dodatne količine goriva, naveli su izvori.

Međutim, procjena od 45,1 milijardu dolara ne predstavlja konačan obračun ukupnih troškova rata.

U nju nisu uključeni troškovi popravke oštećenih vojnih baza i objekata, niti je Pentagon Kongresu dostavio detaljan pregled indirektnih troškova vojnih operacija, što su zakonodavci ranije tražili, naveo je jedan od izvora.

Pentagonova procjena od 45,1 milijardu dolara premašila je iznos od 38 milijardi dolara, koliko je Kongresni kabinet za budžet (CBO) procijenio da je rat koštao do 1. augusta. Pentagon je u julu procjenjivao da su dotadašnji troškovi rata iznosili 37,5 milijardi dolara,pišu Vijesti

Ni procjena CBO-a nije uključivala troškove obnove američkih objekata oštećenih tokom rata. Prema podacima ovog kabineta, najveći dio ukupnih troškova odnosi se na potrošenu municiju.

CBO procjenjuje da će rat nakon 1. augusta Sjedinjene Američke Države koštati približno dvije do tri milijarde dolara mjesečno, dok bi u periodima intenzivnijih borbi troškovi mogli biti još veći.

Kongresni kabinet za budžet također je upozorio Kongres da bi rat mogao dodatno povećati inflaciju u prvom kvartalu 2027. godine, povećavajući troškove života u trenutku kada među Amerikancima raste zabrinutost zbog stanja ekonomije.

Facebook komentari