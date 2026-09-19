Ovo je žena koju je ubio sin: Komšije prijavile policiji galamu, a kada su ušli zatekli su horor

Ljiljana B. (57) ubijena je noćas oko četiri sata ujutro u stanu u Novom Sadu, gdje je živjela sa svojim 21-godišnjim sinom A. B. Sumnja se da joj je upravo on nanio više smrtonosnih ubodnih rana nožem, piše Blic.

Intervencija Hitne pomoći

Glasnogovornik Zavoda za urgentnu medicinu Zoran Krulj rekao je da je Hitna pomoć poziv dobila u 3:22 sata od pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

– Ekipa je poslata po prvom prioritetu. Tamo su zatekli žensku osobu starosti 57 godina s višestrukim ranama nanesenim hladnim oružjem. Primjenjuju mjere kardiopulmonalne reanimacije, ali bez uspjeha. Konstatirana je smrt – rekao je Krulj,piše Avaz

Komšije čule galamu

Prema riječima komšija, majka i sin živjeli su sami u stanu. O ubijenoj ženi imaju samo riječi hvale, opisujući je kao prijatnu i nasmijanu osobu.

Kada je riječ o njenom sinu, komšije navode da se prije ubistva ponašao neobično. Jedan od njih rekao je: “Uvijek je bio namrgođen, nije znao ni dobar dan da kaže. Igrao je stalno te igrice, krvave igrice, čak se i majka žalila na njega. Strašno je ovo što se dogodilo.”

Policija je oko tri sata ujutro dobila prijavu da se iz stana čuje galama.

Osumnjičeni priveden

Policajci su iz stana u Ulici Alekse Šantića, u novosadskom naselju Grbavica, izveli muškarca osumnjičenog za ubistvo i sproveli ga u policijsku stanicu.

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