Svijet

Poljska zbog Rusije podigla borbene avione

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Objavljeno prije 21 minuta

Poljska je danas, 19. septembra, pokrenula preventivne operacije vojne avijacije i podigla stepen pripravnosti sistema protivvazdušne odbrane i radarskog izviđanja zbog ruskih napada dronovima na Ukrajinu, saopštila je Operativna komanda poljskih oružanih snaga.

U vezi sa napadima koje je Ruska Federacija izvela bespilotnim letjelicama na teritoriji Ukrajine, vojna avijacija je počela da djeluje u poljskom vazdušnom prostoru”, navedeno je u saopštenju objavljenom na društvenim mrežama, prenio je Radio Zet,pišu Vijesti

Operativna komanda navela je da su aktivnosti preventivne i usmjerene na obezbjeđivanje i zaštitu poljskog vazdušnog prostora, posebno u područjima uz ugrožene zone, prenosi Tanjug.

U skladu sa važećim procedurama, aktivirane su potrebne snage i sredstva preko Centra za vazdušne operacije – Komande vazdušne komponente, dok su sistemi protivvazdušne odbrane i radarskog izviđanja dovedeni u stanje pripravnosti.

Prije nekoliko dana ruski dron srušio se oko četiri kilometra od poljske granice, pogodivši benzinsku pumpu u Ukrajini.


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