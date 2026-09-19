Poljska zbog Rusije podigla borbene avione

U vezi sa napadima koje je Ruska Federacija izvela bespilotnim letjelicama na teritoriji Ukrajine, vojna avijacija je počela da djeluje u poljskom vazdušnom prostoru”, navedeno je u saopštenju objavljenom na društvenim mrežama, prenio je Radio Zet,pišu Vijesti

Operativna komanda navela je da su aktivnosti preventivne i usmjerene na obezbjeđivanje i zaštitu poljskog vazdušnog prostora, posebno u područjima uz ugrožene zone, prenosi Tanjug.

U skladu sa važećim procedurama, aktivirane su potrebne snage i sredstva preko Centra za vazdušne operacije – Komande vazdušne komponente, dok su sistemi protivvazdušne odbrane i radarskog izviđanja dovedeni u stanje pripravnosti.

Prije nekoliko dana ruski dron srušio se oko četiri kilometra od poljske granice, pogodivši benzinsku pumpu u Ukrajini.

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