Trump objavio: SAD preuzele kontrolu nad Grenlandom

Prema objavi, SAD tim sporazumom dobiva trajnu kontrolu nad sigurnošću Grenlanda, što, kako je naveo, “u potpunosti rješava SVE brojne američke brige”.

Trump je dodao da sporazum Sjedinjene Države neće koštati ništa. Informacija je objavljena na Trumpovom profilu na društvenoj mreži Truth Social.U svojoj objavi Trump pojašnjava da je dogovor postignut po njegovom nalogu i u suradnji s predstavnicima Danske i Grenlanda. Sporazumom se jamči da će SAD “ZAUVIJEK imati punu sposobnost činiti sve što je potrebno na Grenlandu kako bi osigurale i obranile sigurnost Grenlanda i Sjedinjenih Američkih Država”.

Jedna od glavnih odredbi jest da “nijedan protivnik SAD-a ne može NIKADA imati bazu na Grenlandu, vojnu prisutnost ili provoditi osjetljiva ulaganja na Grenlandu bez američkog izričitog pisanog odobrenja”.

Trump je naglasio stratešku važnost Grenlanda i ustvrdio da su američki predsjednici više od sto godina bili svjesni te činjenice, ali da “NITKO od njih nije uspio ništa poduzeti po tom pitanju”. “Ponosan sam što sam upravo ja predsjednik koji je trajno i konačno riješio ovu iznimno važnu situaciju. Ovo je sporazum o ‘beskonačnom trajanju’, nema kraja!”, poručio je Trump.

Planovi za vojnu prisutnost

Najavio je i konkretne sljedeće korake. “Odmah ćemo započeti proces razvoja velike vojne prisutnosti u odgovarajućim dijelovima Grenlanda, kojih ima mnogo”, napisao je. Dodao je da će SAD na tom razvoju i izgradnji surađivati s narodom Grenlanda.

Trump je ocijenio da je rješenje “izvrsno za Sjedinjene Američke Države, Dansku, Grenland i sve naše saveznike”. Izrazio je zadovoljstvo budućom suradnjom s Danskom i Grenlandom na, kako je naveo, ostvarenju veličanstvene budućnosti tog strateški važnog teritorija,piše Vijesti

“Ostvarenje sna za SAD”

“Jako ćemo ga štititi! Ovo je ostvarenje sna za Sjedinjene Američke Države, nešto što je vrlo važno, povijesno i posebno”, zaključio je američki predsjednik u svojoj objavi.

Danska premijerka Mette Frederiksen potvrdila je da će sporazum biti potpisan sljedeće sedmice na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda. Rekla je da sporazum “jača zajedničku sigurnost na Arktiku i području sjevernog Atlantika”, a istovremeno “priznaje suverenitet i teritorijalni integritet Kraljevine Danske te pravo grenlandskog naroda na samoodređenje”.

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