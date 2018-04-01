Saudijska Arabija tvrdi da su Huti lansirali dron prema Meki

Saudijska Arabija saopćila je da je u utorak navečer presrela i uništila dron južno od Meke, prije nego što je ušao u zabranjeni zračni prostor svetog grada. Saudijske vlasti tvrde da je dron lansiran iz Jemena i povezuju ga s Hutima, dok ta grupa negira da je prijetila Meki ili drugim svetim mjestima.Glasnogovornik saudijske koalicije Turki al-Maliki rekao je da su Kraljevske snage protuzračne odbrane presrele dron prije nego što je ušao u zabranjeni zračni prostor.

Al-Maliki je incident opisao kao pokušaj zastrašivanja vjernika i ugrožavanja civila, poručivši da su sigurnost dviju svetih džamija i hodočasnika „crvena linija“.

Sigurnosno upozorenje

Saudijske vlasti su u utorak prvi put od 2017. godine aktivirale sigurnosno upozorenje u Meki. Upozorenje o mogućoj opasnosti ukinuto je nakon nekoliko minuta, a isto upozorenje nakratko je bilo na snazi i u Taifu te Džedi.

Huti su odbacili saudijske tvrdnje. Vojni izvor te grupe rekao je za jemensku agenciju SABA da kategorično negiraju bilo kakvu prijetnju iz Jemena usmjerenu prema Meki ili drugim svetim mjestima, nazivajući saudijske navode dezinformacijama.

Hazem al-Asad (Hazem al-Assad), član političkog biroa Huta, također je odbacio optužbe, navodeći da su tvrdnje o gađanju Meke „istrošena laž“ koja je i ranije korištena.

Incident dolazi usred nove eskalacije sukoba u Jemenu, koji traje od 2015. godine, kada je Saudijska Arabija predvodila vojnu intervenciju nakon što su Huti zauzeli Sanu i potisnuli međunarodno priznatu vladu,piše Avaz

Nova eskalacija

Primirje postignuto uz posredovanje Ujedinjenih naroda u aprilu 2022. uglavnom je zaustavilo napade na saudijsku teritoriju. Međutim, posljednjih sedmica došlo je do nove eskalacije i intenziviranja napada na Saudijsku Arabiju.

Značaj incidenta dodatno povećava činjenica da je Meka dom Kabe, najsvetijeg mjesta islama i odredište miliona muslimana koji svake godine dolaze na hadždž i umru.

Za sada nije poznato hoće li najnovija eskalacija utjecati na održavanje vjerskih obreda i dolazak hodočasnika. Saudijske vlasti zasad nisu objavile da su hadždž ili umra ugroženi.

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