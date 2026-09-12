Amerikanci pojačali blokadu: Za 60 dana zaustavljeno čak 100 brodova

Američke snage pojačale su blokadu povezanu s Hormuškim moreuzom, a za posljednjih 60 dana zaustavljeno je oko 100 brodova. Američka Centralna komanda poručila je da nijedan brod nije prošao kroz blokadu bez odobrenja američkih snaga.Nijedan brod nije prošao kroz blokadu bez odobrenja američkih snaga. Američki vojnici i dalje su u potpunosti fokusirani na ovu misiju – saopćeno je iz CENTCOM-a na društvenoj mreži X.

Hormuz blokiran

Iran je blokirao strateški Hormuški moreuz nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael krajem februara pokrenuli napade na Teheran.

Ovaj pomorski prolaz od izuzetnog je značaja za svjetsku trgovinu energentima, zbog čega svaki poremećaj plovidbe kroz njega privlači veliku pažnju međunarodne javnosti.

Nema prolaza

Kao odgovor na blokadu, američke snage nastoje spriječiti brodove da plove prema iranskim lukama i iz njih.

Cilj Vašingtona (Washingtona) je, kako se navodi, izvršiti pritisak na Teheran i uskratiti mu prihode povezane s pomorskim saobraćajem.

Brodovi zaustavljeni

Prema podacima američke Centralne komande, u protekla dva mjeseca zaustavljeno je oko 100 brodova.z CENTCOM-a poručuju da američke snage nastavljaju provoditi misiju i kontrolirati plovidbu u području blokade.

– Nijedan brod nije prošao kroz blokadu bez odobrenja američkih snaga – navedeno je u saopćenju.

Situacija oko Hormuškog moreuza tako ostaje jedno od ključnih žarišta na Bliskom istoku, dok međunarodna pažnja ostaje usmjerena na posljedice blokade i moguće dalje zaoštravanje situacije,pišeAvaz

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