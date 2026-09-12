Drama u Indoneziji: Brod s više od 240 ljudi nestao u Javanskom moru

U ranijem saopćenju indonezijska Agencija za potragu i spašavanje navela je da je brod Virgo Transport 8 u subotu isplovio iz Surabaye u pokrajini Istočna Java prema Banjarmasinu, gradu u Južnom Kalimantanu na otoku Borneo, nakon čega je kontakt s plovilom izgubljen.

„U trenutku objave ovog saopćenja, s brodom nije moguće uspostaviti kontakt, a njegova lokacija nije poznata“, saopćila je agencija.

Kasnije je potvrđeno da su 103 osobe spašene, dok se 140 osoba i dalje vodi kao nestalo. Jedna osoba je smrtno stradala.Ured za potragu i spašavanje u Banjarmasinu saopćio je da je zaprimio dojavu o problemima u komunikaciji s brodom. Prema prvim informacijama, posljednja poznata lokacija plovila bila je udaljena oko 148 kilometara od jednog pristaništa.

Operator broda, kompanija PT Virgo Yoel Rihi, prijavio je gubitak kontakta i naveo da je plovilo u subotu isplovilo iz Surabaye u 10:13 sati po lokalnom vremenu.

Ured za potragu i spašavanje saopćio je da je dojavu primio oko dva sata nakon što je kontakt s brodom izgubljen, odnosno oko 2 sata ujutro u nedjelju.

Spasilački tim upućen je prema pristaništu za potragu i spašavanje Basirih u Banjarmasinu, dok je spasilački brod krenuo prema procijenjenoj posljednjoj poznatoj lokaciji nestalog plovila.

I Putu Sudayana, koji predvodi ured za potragu i spašavanje, rekao je da vlasti angažiraju svo raspoloživo osoblje i opremu zbog velikog broja članova posade i putnika koji su se nalazili na brodu.

Dodao je da agencija u potrazi sarađuje s pomorskim vlastima i drugim nadležnim institucijama, uz kontinuirano praćenje vremenskih uvjeta.Indonezija, arhipelag koji čini oko 17.000 otoka, u velikoj mjeri se oslanja na trajektni saobraćaj za putovanja između otoka. Pomorski saobraćaj je pristupačniji i dostupniji od avionskog prijevoza.

Međutim, sigurnosni standardi se ne provode uvijek dosljedno, zbog čega je broj pomorskih nesreća u zemlji relativno visok.

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