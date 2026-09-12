BiH

Oblačno uz povremenu kišu, sredinom sedmice stiže kratko poboljšanje vremena

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Objavljeno prije 56 minuta

U Bosni i Hercegovini danas nas očekuje pretežno oblačno i nestabilno vrijeme, uz povremene padavine, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ).

 Nebo - InfoSvijet

U Bosni će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a povremeno je moguća slaba kiša ili lokalni pljusak. Padavine se najviše očekuju u centralnim, istočnim i sjevernim krajevima zemlje.

U Hercegovini će biti nešto više sunčanih intervala, uz malu do umjerenu naoblaku.

Dnevna temperatura zraka kretat će se od 16 do 22 stepena, dok će na jugu zemlje biti toplije, s temperaturama do 28 stepeni Celzijusa,pišu Vijesti

U Sarajevu se danas očekuje pretežno oblačno vrijeme, povremeno uz mogućnost slabe kiše ili prolaznog pljuska.

Najviša dnevna temperatura bit će oko 19 stepeni Celzijusa.

Prema prognozi FHMZ-a, početak sedmice također će obilježiti nestabilno vrijeme, dok se sredinom sedmice očekuje kratkotrajna stabilizacija i više sunčanih perioda. Za vikend meteorolozi najavljuju novi pad temperatura.


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