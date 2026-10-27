Vatikan: Podržavamo palestinsku državu

Poručio je to danas nadbiskup Paul Richard Gallagher, vatikanski sekretar za odnose s državama i međunarodnim organizacijama.

Gallagher je na susretu s novinarima u Udruženju stranih novinara u Rimu komentirao aktuelne međunarodne sukobe, uključujući izbore u Izraelu i rat u Ukrajini.

“Ne znači da je međunarodna zajednica odustala”

Na pitanje o protivljenju dijela izraelske opozicije uspostavi palestinske države tokom predizborne kampanje, Gallagher je rekao da Vatikan neće odustati od rješenja koje predviđa dvije države, izraelsku i palestinsku.

Objasnio je da je Izrael već duže vrijeme u predizbornom ozračju te da nije realno očekivati da će opozicioni političari u takvim okolnostima otvoreno podržavati prijedlog koji je politički osjetljiv.

Naglasio je da protivljenje pojedinih izraelskih političara ne znači da je međunarodna zajednica odustala od tog rješenja. Prema njegovim riječima, ideja o dvije države i dalje uživa znatnu međunarodnu podršku.

Ipak, priznao je da trenutne okolnosti čine njenu provedbu malo vjerovatnom. Posebno je upozorio na stanje na okupiranoj Zapadnoj obali, gdje je poboljšanje životnih i sigurnosnih uvjeta ključno za bilo kakav napredak.

Dodao je da se moraju riješiti i problemi povezani s Pojasom Gaze, koji također predstavljaju ozbiljnu prepreku postizanju trajnog političkog dogovora.

Vatikan ne želi preuzeti ulogu posrednika u Ukrajini

Gallagher se osvrnuo i na rat u Ukrajini, posebno na dogovor o lokalnom prekidu vatre u okupiranom gradu Oleškiju na jugu zemlje, koji bi trebao omogućiti dostavu humanitarne pomoći i evakuaciju civila,pišu Vijesti

Rekao je da Vatikan ne smatra da ima ulogu u direktnim pregovorima o tom primirju, iako je papa Lav XIV. nedavno razgovarao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.

Prema Gallagherovim riječima, Vatikan je tijekom tih kontakata imao priliku objema stranama prenijeti svoja stajališta o ratu i potrebi postizanja mira.

Naglasio je da ni Rusija ni Ukrajina nisu tražile da Vatikan preuzme direktnu ulogu posrednika ili organizatora pregovora. Obje strane, rekao je, radije vide Vatikan u ulozi potpore diplomatskim i humanitarnim naporima.

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