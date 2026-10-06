Srdanović poslao poruku Dodiku i vlastima RS: Stav o Srebrenici definisao je sud

Studentska lista, koja je pobijedila na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji 25. oktobra, najavljuje nastavak dijaloga o Kosovu i primjenu Briselskog sporazuma o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova, potpisanog uz posredovanje Evropske unije 2013. godine. To je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa izjavio Ilija Srdanović, prvi na izbornoj listi.

Srdanović navodi da će nova vlast poštovati međunarodne ugovore koje je potpisala vlast Aleksandra Vučića. To se odnosi na političke ugovore, dok će ugovori sa stranim kompanijama o investicijama u Srbiji biti poštovani ukoliko su usklađeni s pravnim sistemom Srbije i međunarodnim aktima.

Ko će biti premijer?

Radio Slobodna Evropa: Kada će javnost znati ko će biti kandidat za premijera, a ko kandidati za ministre?

Ilija Srdanović: U ovom trenutku mogu vam dati sljedeći odgovor: Republička izborna komisija još nije proglasila konačne rezultate izbora. Konačni rezultati izbornog procesa neće se razlikovati od onih koji su predstavljeni na reprezentativnom uzorku, kao ni od trenutno obrađenog biračkog materijala, tako da će broj mandata biti manje-više onakav kakav jeste.

Međutim, izbori zvanično završavaju onog trenutka kada Republička izborna komisija, u skladu sa zakonom, proglasi izborne rezultate. Od tog trenutka stiču se uslovi za sljedeći postupak, a to je formiranje nove skupštine, skupštinskih tijela i nakon toga plan formiranja vlade.

RSE: Hoće li se ime kandidata za premijera utvrđivati unutar Studentske liste ili ćete ponovo tražiti konsultacije s forumima na fakultetima?Srdanović: Formiranje će biti provedeno u skladu sa zakonima i propisima Republike Srbije. Imena, odnosno kadrovska rješenja u vladi, odredit će većinska grupa poslanika iz grupe Studentska lista.

RSE: Biste li vi bili spremni prihvatiti eventualnu kandidaturu? Kao nosilac liste, to se čini logičnim.

Srdanović: Da, ali u samom uvodu vašeg razgovora sa mnom rekli ste da je ovo lista bez lidera. Možemo reći sljedeće: za svako kadrovsko rješenje bit će izabran onaj kandidat za kojeg budemo zajednički smatrali da će najbolje djelovati u interesu građana Srbije.

O odnosima s Bosnom i Hercegovinom

RSE: Je li vas kontaktirao neko iz kruga saradnika Milorada Dodika u Bosni i Hercegovini?

Srdanović: Ne, ne.

RSE: Kakvoj se saradnji nadate?

Srdanović: Nastavku saradnje s Republikom Srpskom u interesu građana Srbije i građana Republike Srpske.

RSE: Hoće li nova vlast podsticati vlasti u Republici Srpskoj da probleme rješavaju s centralnom vlašću BiH u Sarajevu?

Srdanović: Svakako ćemo pomagati svim građanima u neposrednom okruženju naše države, a pitanje Republike Srpske izuzetno je važno. Tražit ćemo da se dijalog vodi otvoreno i da se pronađu najbolja zajednička rješenja za sve građane BiH, kao i građane Republike Srpske.

RSE: Kakav ćete stav zauzeti po pitanju Srebrenice?

Srdanović: Stav o Srebrenici definisao je sud. Postoje međunarodno priznati dokumenti koje je naša skupština usvojila 2010. godine.

RSE: Postoji i međunarodni dokument višeg ranga. Govorimo o odluci Međunarodnog suda pravde, kojom je zločin u Srebrenici određen kao genocid.

Srdanović: Vidite, pitanja koja apsolutno nisu bila povezana s izborima i dešavanjima tokom izbornog procesa u Srbiji ne bih stavljao u fokus. Naime, ne možemo ni odgovornost za dešavanja od prije 40 godina stavljati na nekoga ko je rođen poslije 2000. godine. Mladi u Srbiji, rođeni poslije 2000. godine, tražili su promjene zbog unutrašnjih problema u Srbiji.

Tražili su od nas, liste od 250 kandidata, da im pomognemo u svemu tome. Pomogli smo mladima da svrgnu represivnu, autokratsku vlast jednog autokrate koji je jedan od glavnih promotera mnogih stvari o kojima vi sada razgovarate sa mnom.

Niko od imena s liste nije odgovoran za dešavanja devedesetih. Ali prethodna vlast jeste, a naša budućnost, koju čine ljudi rođeni poslije 2000. godine, želi vidjeti kako će Srbija izgledati u budućnosti.

Dešavanja iz prošlosti ostavit ćemo historičarima da daju konačan sud. Sudovi su već donijeli presude i one postoje, a historičari neka u budućnosti razmatraju važna historijska pitanja. Pred nama je budućnost Srbije i njoj se želimo okrenuti.

Hoće li biti otvoreni tajni ugovori?

RSE: Hoćete li u toj budućnosti otvoriti sve tajne, odnosno zatvorene ugovore koji su omogućili kapitalne projekte u Srbiji s investitorima iz inostranstva? To je bila okosnica kampanje usmjerene na borbu protiv korupcije. Mogu li građani Srbije očekivati da će u nekoj perspektivi vidjeti ugovore o Beogradu na vodi, kineskim investicijama i drugim projektima?

Srdanović: Svakako ćemo u budućnosti tražiti transparentnost za sve takve projekte, prije svega velike infrastrukturne projekte koji se grade ili će se pojaviti. Upravo infrastrukturni projekti koje ste naveli u velikoj mjeri doprinijeli su ogromnom buntu i nezadovoljstvu građana.

Zahtijevat ćemo potpuni uvid u sve što se tamo nalazi kako bismo uopće mogli donijeti kvalitetan sud o tome šta je u tim ugovorima bilo usklađeno sa zakonima i propisima Republike Srbije i kako bismo dali konačan sud o tome šta je učinjeno.

Mi u ovom trenutku nemamo uvid u to šta je potpisivano, na koji način je to rađeno i u čijem interesu. Kada budemo imali potpuni uvid, moći ćemo dati tačan odgovor na vaše pitanje.

O zabranama i lustraciji

RSE: Hoće li biti ukinute zabrane ulaska u zemlju za brojne ljude i aktiviste, kao i kulturne radnike, koji su pod nevjerovatnim okolnostima dobili zabrane u protekle dvije do tri godine?

Srdanović: Prije svega, Srbija će biti zemlja u kojoj će postojati sloboda mišljenja. Nikada više nećemo dozvoliti da se ljudi zbog nečega što su izrekli etiketiraju i da im se zabrani pravo na dostojanstven život u ovoj zemlji. Ako je to tačan odgovor, onda ste ga dobili na najadekvatniji mogući način.

RSE: Vidjeli smo šta se dogodilo na Radioteleviziji Vojvodine. Nalazite se u Novom Sadu. Izvinili su se zbog uređivačke politike koju su imali. Šta očekujete da se dogodi na Radioteleviziji Srbije?

Srdanović: Moram reći da izvinjenje, na način na koji je izrečeno, nije dovoljno da bismo povjerovali da će uređivačka politika u budućnosti biti ispravna i u skladu s najboljim interesima svih građana Srbije.

Potrebno je stvoriti ambijent u kojem će postojati stalna kontrola i nadzor nad radom, prije svega javnog medijskog servisa. Tu ključnu ulogu ima Regulatorno tijelo za elektronske medije, koje mora početi obavljati svoj dio posla u skladu sa zakonom, a to je nadzor nad javnim elektronskim medijima, koji, nažalost, nedostaje posljednjih 15 godina.

RSE: Hoće li biti zakona o lustraciji?

Srdanović: Zakon o lustraciji predviđen je studentskim programom i vjerovatno će biti jedan od zakona koji će u narednom periodu biti usvojeni u Skupštini Srbije.

O odnosu prema Evropskoj uniji

RSE: Vlada veliko interesovanje za smjer koji će odrediti nova vlast u Srbiji. Postavit ću vam nekoliko konkretnih pitanja. Evropska unija – ostajete li na putu evropskih integracija i hoćete li ubrzati taj proces?

Srdanović: Ostajemo na putu evropskih integracija. Srbija se na proces evropskih integracija obavezala još 2000. godine, prije 26 godina. Taj posao i postupak bit će nastavljeni.

Ono što svakako možemo obećati jeste da nećemo učiniti ono što je uradila prethodna vlast, a to je da se u periodu od 15 godina izgubi 20 posto podrške građana Srbije evropskim integracijama.

To je neto rezultat, odnosno konačni bilans onoga što je prethodna vlast radila. Mi ćemo, na temeljima istih civilizacijskih vrijednosti, poštovanja prava i jednakosti, borbe protiv korupcije, funkcionisanja institucija i slobode medija, u potpunosti uskladiti unutrašnju državnu politiku s poglavljima 23 i 24, koja predstavljaju osnovnu prepreku daljem napretku evropskih integracija.

Hoće li se mijenjati odnos prema Rusiji?

RSE: Ako je oko nečega Evropa trenutno ujedinjena, onda je to pitanje odnosa prema Rusiji. Studentska lista zauzela je stav da neće biti uvedene sankcije Rusiji. Nešto se mora mijenjati. Šta će se promijeniti u odnosu prema Moskvi?

Srdanović: Prije svega, kao što sam rekao u prethodnom odgovoru, prvi uslov i trenutno najveća prepreka daljim evropskim integracijama jeste proces povezan s poglavljima 23 i 24, odnosno ljudskim pravima i vladavinom prava.

Nažalost, u Srbiji do danas niste imali osnovne vrijednosti slobode, prava, demokratije i slobode medija. Nije postojao dijalog.

Naši građani nemaju potpune informacije o tome šta Evropska unija nudi. Veliki broj građana, kroz medijski ograničen prostor u kojem im se više od decenije i po plasiraju neistine, ne može u potpunosti poznavati ni agendu. Veliki broj građana jednostavno nije informisan.

RSE: Pokušavate li reći da ćete kroz dijalog preispitivati i odnos Srbije prema Rusiji?

Srdanović: Svakako će se o tome voditi dijalog unutar naše zajednice. Sva pitanja međunarodnih odnosa moraju se razmatrati kroz otvoren dijalog naših građana. O tome ne može odlučivati jedan čovjek.

Potrudili smo se i uspjeli da sistem vladavine u kojem jedan čovjek odlučuje gdje ćemo ići i kojim putem će se nacija kretati više nikada ne zaživi u Srbiji.

Otvorit ćemo dijalog i dati priliku građanima da odaberu smjer koji smatraju najboljim za sebe. Taj dijalog mora biti otvoren i transparentan, a ne oblikovan od režima na način na koji živimo posljednjih 15 do 20 godina,piše Avaz

RSE: To znači, ako vas dobro razumijem, da je odnos prema sankcijama Rusiji podložan preispitivanju?

Srdanović: To može značiti da će o tom odnosu svakako odlučiti građani Srbije.

RSE: Kako? Na referendumu? Pomozite mi da razumijem.

Srdanović: Slično kao u odnosima sa svim drugim državama. Međunarodna politika kreira se u skladu sa zahtjevima i većinskom voljom građana, a ne mišljenjem jednog čovjeka ili veoma male grupe ljudi koji će odlučivati umjesto građana. To nije demokratija.

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