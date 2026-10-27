Izlazne ankete: Eisenkotov blok u prednosti, Netanyahu bez većine

Prema izlaznim anketama izraelskih televizija KAN 11, Channel 12 i Channel 13, blok koji predvodi bivši načelnik Generalštaba Gadi Eisenkot osvojio bi između 52 i 53 mandata, dok bi blok premijera Benjamina Netanyahua imao 50 mandata.Likud, stranka koju predvodi Netanyahu, najveća je pojedinačna stranka prema sve tri ankete. Ipak, nijedan od dva bloka ne bi samostalno imao većinu u Knesetu, za koju je potrebno najmanje 61 od ukupno 120 mandata.

Procjene se razlikuju od televizije do televizije. KAN 11 i Channel 13 Eisenkotovom bloku daju 53 mandata, a Channel 12 – 52. Arapskim strankama ankete predviđaju 17 ili 18 mandata.

Izlaznost je do 20 sati iznosila rekordnih 74,3 posto, osam procentnih poena više nego na izborima 2022. godine,pišu Vijesti

Ishod izlaznih anketa ne znači da je pitanje nove vlade riješeno. Mandati arapskih stranaka mogli bi biti važni u pregovorima, ali konačan rezultat i mogućnost sklapanja koalicije zavisit će od zvaničnog prebrojavanja i političkih dogovora.

Izlazne ankete su preliminarne procjene i mogu se razlikovati od konačnih rezultata.

Arapske stranke u Izraelu osvojile su rekordan broj mandata.

Zvanični rezultati počet će se objavljivati kasnije, ali oko 600.000 glasova pristiglih poštom, gotovo svi od pripadnika vojske, što čini približno deset posto ukupnog broja glasova, neće biti u potpunosti prebrojano do četvrtka.

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